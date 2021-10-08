Erdoğan’dan elektrikli lokomotif müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, elektrikli lokomotifin önümüzdeki yıl üretimine başlanacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Milli elektrikli tren setimizi geliştirdik. Önümüzdeki yıl milli elektrikli lokomotifimizin üretimine başlıyoruz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı’nda 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası’nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasının satır başları şöyle;

Bu önemli şuranın düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik ediyorum. Ülkemizi uzun yıllar boyunca havacılık sektöründe temsil eden Atatürk Havalimanımız bugün de uluslararası organizasyona ev sahipliği yapıyor. Atatürk Havalimanımız bundan sonra da uluslararası ölçekteki fuar, etkinlik ve yarışmalara ev sahipliği yapmayı sürdürecektir.

Kalkınmanın temel altyapısı olan yatırımlar konusunda nereden nereye geldiğine baktığımızda çok büyük yol katettiğimizi görüyoruz. Dün vizyon olarak bahsettiğimiz projelerin çoğu bugün tamamlanmış projeler olarak önümüzde duruyor.

Şu anda karşımızda duran fotoğrafta tamamlanan projeler yanında bundan sonra yapmamız gereken işleri, eksiklerimizi, yeni ihtiyaçları da görüyoruz. Özellikle salgın ve iklim değişikliği gibi son dönemde ağır sonuçlarıyla daha sık yüzleşmeye başladığımız küresel krizler kendi gerçeklerini dayatmaktadır.