Erdoğan’dan Elon Musk’a NFT hediyesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elon Musk'a NFT hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TESLA ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk’a NFT hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceX’in Kurucusu Elon Musk’a Türksat 5B için oluşturulan dijital resimleri kendisine hediye etmek istediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceX’in Kurucusu Elon Musk ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına, 19 Aralık tarihinde SpaceX vasıtasıyla Türksat 5B uydusunun uzaya fırlatılacağını söyleyerek başladı.