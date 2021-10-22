Erdoğan’dan Erbakan için mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necmettin Erbakan ve milli görüş hareketi hakkında açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Rahmetli Hocamız, 85 yıllık çileli ömrünü öğrenmeye, öğretmeye, hizmete, bu ülkenin ufkunu açmaya adamış büyük bir münevverdi. Siyasetteki mücadelesinin öncesinde akademideki özellikle mühendislik alanındaki üstün başarılarıyla temayüz etmiş gerçek bir bilim adamıydı. Merhum Erbakan, fildişi kulelerde ahkam kesmek yerine milletin içinde, milletiyle birlikte ülkesi için çalışan vizyon ve misyon sahibi bir şahsiyetti. Türkiye’nin sanayileşmesine ömrünü vakfeden Hocamız, traktör ışığında fabrika temelleri atacak kadar vatanına aşık bir vazife insanıydı. O, ömrü boyunca hep rüzgara karşı yürümesine rağmen,hiçbir zaman yılmadı; yılgınlığa ve ümitsizliğe asla kapılmadı. ‘Bir çiçekle bahar olmaz’ diyenlere, ‘Her barın bir çiçekle başladığını’ söylemiş, buna inanmış, siyaset mücadelesini hep bu ruhla yürütmüştür. 1970’lerden itibaren içinde yer aldığı koalisyon hükümetlerinintamamında ‘Yeniden büyük Türkiye’ idealine sıkı sıkıya sarılmıştır. Ülkeyi esir alan, milletin kıt kaynaklarını adeta yurt dışına peşkeş çeken ‘montaj sanayi’ yerine, ‘ağır sanayi’ hamlesini savunmuştur. Erbakan Hocamızın, Kıbrıs Barış Harekatı’ndaki rolü ise tarihimize altın harflerle yazılmış bir başka önemli başarısıdır. Kurduğu 5 partinin 4’ü kapatılmasına rağmen, o her zaman siyaseti, siyasetin imkanlarını savunmuş; sokağa ve şiddete asla prim vermemiştir. Merhum Erbakan, bizzat kendi ifadesiyle ‘Batıl bir davada zirve olmaktansa, hak olan davada zerre olmayı’ tercih etmiştir” ifadesini kullandı.