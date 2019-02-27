Erdoğan’dan Erbakan mesajı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 yıl önce hayata gözlerini yuman Necmettin Erbakan’ı andı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Vefatının 8. seneidevriyesinde, Türk siyasi hayatının mümtaz isimlerinden, büyük dava adamı ve gönül insanı, 54. Hükümetimizin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı rahmet ve hürmetle yad ediyorum.”
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan’ın vefatının 8. yılında anma mesajı yayımladı.
Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yayımladığı mesajında, “Vefatının 8. seneidevriyesinde, Türk siyasi hayatının mümtaz isimlerinden, büyük dava adamı ve gönül insanı, 54. Hükümetimizin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı rahmet ve hürmetle yad ediyorum.” ifadesini kullandı.
TRT