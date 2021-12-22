Erdoğan’dan erken seçim açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin erken seçim iddialarına son noktayı koydu.

Konuşmasında muhalefetin erken seçim çağrısına yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Erken seçim yok. Belirlenen tarih neyse o tarihte erken seçim yapılacaktır. Bay Kemal noktalı virgül değil nokta koyuyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

2022 Bütçesi kabul edildi. Meclis Başkamız’dan komisyon başkanımıza, görüşmelerimize katkı veren milletvekillerimize kadar herkese teşekkür ediyorum. Rabbim emneğinizi gayretinizi kabul eylesin.

Sokaklarımız kaosa sürüklenmek istendi. Kaset kumpasıyla partiler dizayn edilmek istendi. Seçimleri etkilemek için akıl dışı yöntemler devreye sokuldu. Askeri darbeyle milli idare çiğnenmek teslim alınmak istendi.

EKONOMİMİZE TUZAKLAR KURULDU

Dünyada eşi benzeri görülmemiş şekilde, ekonomimize sinsi tuzaklar kuruldu. Gece yarıları başlayan finans oyunları başladı. Ambargolar açıkça yapılır hale geldi. Dışardan birileri bu oyunu kurarken, içerden birileri bu oyunun figüranı oldu.

Ekonomik her türlü tuzağı Allah’ın yardımı ve milletimizin gayretiyle engelledik. Hamdolsun bu ülkeyi hedeflerinden koparmadık.

Enflasyondan kurtulmak için Ana muhalefetin sözcüsü bizden kurtulmanın gereğinden bahsediyor. Enflasyonu yüzde 7’ye düşüren kimdi? Biz yaptık. Faizi yüzde 4.5’lere düşüren kimdi? Biz yaptık. Sizin tarihiniz yüksek faiz ve enflasyonlarla dolu. Biz ise halkımızı ne faize ne enflasyona ezdirmeyeceğiz dedik ve bunun mücadelesini veriyoruz. Şimdi tüm bu birikimin üzerine, yeni bir atılımın içerisindeyiz. Bugüne kadar nasıl anlımızın akıyla çıktıysak, bu defa da istediğimiz neticelere ulaşacağız. Önümüzde engeller yok mu, bu ana muhalefetten büyük engel olur mu? Ama bizim azmimiz ve kararmızın bunların hepsinden üstündür. Yeter ki kardeşliğimize birliğimize sahip çıkalım. Ülkemizdeki bir kesim dışarıdan aldığı destekle bu kardeşliğimizi dinamitleme peşinde. Öyle parmak sallamakla bir yere varmazsınız.

SEÇİM 2023 HAZİRAN’DA

Aylardır erken seçim diyor. Cumhur İttifakı’ndan Devlet Bey bu işin 2023’te söylüyor, ben 2023 Haziran’da olacağını söylüyorum. Bu yatıyor kalkıyor erken seçim diyor. Burası hukuk devletidir. Seçim Haziran 2023’te yapılacaktır.

TÜRKİYE KAZANACAK, TÜRK MİLLETİ KAZANCAK AMA SİZ KAYBEDECEKSİNİZ

Buradan manşetlerle iktidar devirmeye alışmış gazeteci kılıklılara sesleniyorum. Buradan darbe heveslilerine sesleniyorum. Buradan terörle, tehditle siyaseti dizayn etmeye çalışanlara sesleniyorum. Başaramayacaksınız. Bu milletin alın terini sömüremeyeceksiniz. Bu milletin ayağına pıranga vuramayacaksınız. Ya millet iradesini kabullenecek, milletle beraber kazanacaksınız ya da kaybedeceksiniz. Türkiye kazanacak, Türk Milleti kazancak ama siz kaybedeceksiniz.

Yıllarca seçim meydanlarında beraber yürüdük biz bu yollarda şarkısını söyledik. Yağan yağmurda beraber ıslandığımız gibi açan güneşte de beraber ısınacağız. Her ferdiyle milletimizin tamamını seviyoruz. 84 milyonun tamamını bağrımıza basıyoruz. Eksiğimiz noksanımız olabilir, ama niyetmizden gayretimizden, ülkeye kazandırdığımız eserlerin büyüklüğünden kimsenin şüphesi olamaz. Ne yaptığımızı, niçin yaptığımızı, nasıl yaptımızı, nereye ulacağımızı biliyoruz. İnşallah varacağımız yer asırlık değişiklikler yapacak bir yerdir.

Ekonomide yaşananlar sadece bizim ülkemiz özelinde değildir. Dünyadaki finansal kriz 2008’de başlamış salgınla beraber gün yüzüne çıkmıştır. Biz Türkiye’nin güçlü alt yapı üzerinde bu süreci en iyi şekilde götürmek için çaba harcıyoruz. Türkiye önümüzdeki yüz yılı oluşturacak treni kaçırmayacak. Hatta bu trenin son vagonunda değil 1. sınıfında yer alacağız.