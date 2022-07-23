Erdoğan’dan Erzurum Kongresi mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Kongresi’nin 103’üncü yıl dönemü nedeniyle mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum Kongresi’nin 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Kurtuluş Savaşı meşalesinin yakıldığı Erzurum Kongresi’nin 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi;

İstiklal mücadelemizde önemli bir rol oynayan, Türk milletinin varlığını ve birliğini tüm dünyaya gösteren Erzurum Kongresi’nin 103’üncü yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle yâd ediyorum.