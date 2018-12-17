Erdoğan’dan Fatih Portakal’a sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Portakal’a Fox Anahaber’deki sözlerinden ötürü bir kez daha sert tepki gösterdi.

Kinayeli bir şekilde Fatih Portakal’ı işaret eden Erdoğan, “Birileri çıkmış portakal mıdır, narenciye midir, haddini bil; haddini bilmezsen bu millet patlatır enseni” dedi.

Erdoğan, Mevlana Meydanı’nda toplu açılış töreninde konuştu.

Erdoğan konuşmasında 9 kişinin hayatını kaybettiği Ankara’daki tren kazasıyla ilgili olarak, “Hiçbir istisna olmaksızın kazada sorumluluğu bulunanların tamamından hesabının sorulacağından emin olunuz” dedi. Erdoğan konuşmasında Fox Anahaber sunucusu Fatih Portakal’ı hedef alarak, “Birileri çıkmış portakal mıdır, narenciye midir, haddini bil; haddini bilmezsen bu millet patlatır enseni!” ifadelerini kullandı. Erdoğan konuşmasında, “Çözüm süreci dedik, önlerini açtık, yanaşmadılar; bir daha çözüm süreci falan beklemeyin, geçti o iş” ifadeleri de dikkat çekti.

Erdoğan şunlaru söyledi:

”-Geçtiğimiz Perşembe günü Ankara-Konya YHT’nin Ankara çıkışında ne yazık ki yaşanan kazada hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kazayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor. Kazada sorumluluğu bulunanların tamamında yasalar içinde hesabının sorulacağından emin olunuz. Bir daha benzer sıkıntıların yaşanmaması için gereken tedbirler alınacaktır.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için sizlerin yakından tanıdığı, görevi devam ettiren Uğur İbrahim Atalay kardeşimizi bu seçimin adayı gösterdik. Konya’yı da Uğur kardeşimize emanet ediyoruz. 31 Mart’ta yine en yüksek oy oranıyla Konya’yı bir numaraya taşıyor muyuz? Tercihimizi bir kez daha AK Parti’nin siyasetinden yana kullanıyor muyuz?”

-“(Gezi Eylemleri) Hızlı treni Konya’ya getirdik mi? Getirdik. Bir de bunlara sorun ya siz ne yaptınız? Sağ olsun belediyecilikte gerçekten Tahir kardeşimizin, önceki kardeşlerimizin Konya’ya hizmetleri oldu. Kardeşlerim sadece son 5-6 yılımızı gözden geçirdiğimizde maruz kaldığımız saldırılardan Allah’ın ve milletimizin desteğiyle altından kalktık. 10 tane, 12 tane ağacı bir yerden bir yere sökülüp dikilecek kıyameti koparacaklar. Dinlemediler. Bay Kemal Taksim Meydanı’na geldi. Bezmi Alem Camisi’ne bira şişeleriyle girdiler. Dolmabahçe’deki Başbakanlık ofisimizi yağmaladılar.”