Erdoğan’dan Fazıl Say açıklaması

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ünlü piyanist Fazıl Say ile ilgili açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı mitinginde 29 Ekim’de orada Fazıl Say’ın gerçekleştireceği konsere vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı’nın İstanbul Mitingi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Binali Yıldırım ve MHP Lideri Bahçeli’nin ardından kürsüye Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktı. Erdoğan burada dikkat çeken bir açıklamada bulundu ve “Atatürk Kültür Merkezi’ni de kısa sürede bitireceğiz. Ama sizlerin yaptığı gibi bir AKM değil. Her yönüyle muhteşem. Herhalde bitirdikten sonra orada bir konserimize gelirsin. Değil mi? Ankara’dakine gelemiyor bakın! Orada külliyede bir kongre merkezimiz var. 29 Ekim’de orada Fazıl Say’ın bir konseri olacak. Konserde kendisinin bir bestesi olacak. Ya bunlar bizim değerlerimiz ya. Gelin tek millet olalım.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nın (Yassıada) açılışını seçimden sonra yapacaklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Yenikapı’da Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nın (Yassıada) son halini gösterdi.

TRT