Erdoğan: Yaptıklarım ısınma hareketleriydi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Savunma sanayiindeki gelişmelere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugüne kadar yaptıklarımızı ısınma, alıştırma, egzersiz hareketleri olarak görüyoruz. Bundan sonra koşmaya başlayacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde Türk Savunma Sanayii Zirvesi’nde konuştu.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

”Terörle mücadelede hedeflere varabiliyorsak bunun nedeni lojistik desteğin sürekli olarak gelmesidir. Batı bize hep kongre izin vermiyor dedi. Başkalarına veriyor, Türkiye’ye gelince veriyor. Bunu Kıbrıs’ta yaşadık. Kıbrıs’tan sonra ASELSAN’ı kazandık. Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı. Artık ihracata başladık. Bundan sonra daha da iyi olacak.

Sadece ticarete dayalı paranızın olması savunma sanayinde belirli seviyeye ulaşamamışsanız özgürlüğünüzü garanti altına almanızı garanti edemez. Türkiye maddi imkanları sınırlı olmasına rağmen savunma sanayi sayesinde söz sahibi ülkeler arasında yer alıyor.

Bulunduğumuz yerin önemli bir bölümünü son 16 yılda kaydettik. Sizlerin de bildiği sebeplerden dolayı savunma sanayi hamlelerimiz akim kaldı, akim bırakıldı. Son 16 yıldaki atılımlarımız sayesinde ülkemizi farklı konuma getirmeyi başardık. Bugüne kadar yaptıklarımızı ısınma, alıştırma egzersiz hareketleri olarak görüyoruz. Bundan sonra koşmaya başlayacağız.

Bazıları bu vizyonu anlamakta zorlanıyor. Uzay yatırımları bazılarına anlamsız gözüküyor. Biz geleceğe yatırım yapıyoruz. Savunma sanayi alanındaki vizyonumuzun sözde kalmayıp icraata dökülmesi için proje bedeli 60 milyar doları bulan 650 kalem işi takip ediyoruz.”