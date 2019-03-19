Erdoğan’dan CHP’ye çok sert tepki

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak Ereğli’de düzenlenen mitingde konuşma yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları:

Kar yağar buram buram, evim yok nerde duram, şöyle bir yarim olsa dereye çadır kuram. Biz de yarimiz Ereğli için çıktık geldik. İnşallah 31 Mart akşamı Ereğli’den güzel haberler bekliyoruz. Ereğli hizmetin kıymetini iyi bilir, üretimin, istihdamın kıymetini iyi bilir. Bu ülkeyi yıllarca boş sözlerle oyalayanları iyi bilir. Şimdi de Ereğli yatırımın ve hizmetin nereden geleceğini iyi bilir. AK Parti 17 yıldır bu ülkeyi hep daha ileri taşımanın gayreti içinde oldu. Milletimizle birlikte nice badireleri atlatarak atılım mücadelemizi devam ettirdik.

Ülkemizin önünü terör örgütlerinin tuzaklarıyla kesemeyeceklerini anlayanlar doğrudan halkımızın aşına saldırdı, bu oyunu da bozduk. Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için mücadele ettiğimiz 2023 hedeflerimize ulaşmamızı hiç kimse engelleyemeyecektir. Bu tür sarsıntılar bizi ne yıldırabilir ne de durdurabilir. Ülkemizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmakta kararlıyız.

CHP MİLLETİMİZİN SIRTINA HANÇER SAPLAMAK İÇİN…

Bunca zamandır Atatürk’ün adını istismar etmekten başka işi olmayanlar ne yapıyor? Cumhuriyetin kurucusu olmakla övünen CHP, milletimizin sırtına hançer saplamak için terör örgütünün emrindeki partiyle ittifak kurdu, partilerin bir kısmı resmen bir kısmı fiilen var. Adı İYİ ama kendisi karışık parti de bu örtülü ittifakı güle oynaya kabul etti. Ne kadar inkar etseler de bölücü partinin emrindeki partinin eş başkanı çıktı herşeyi itiraf etti.

Kürtler benim kardeşim, 82 milyon benim kardeşim; ayrımcılık bende yok, ama bunlar ayrımcı. 31 Mart bir beka meselesidir.

Artık bu maskeli balonun bu bukalemun siyasetinin sonu gelmiştir. Benim kardeşlerimin Böylesine istismar edilmesine rıza göstermeyeceklerine inanıyorum. Benim milletim bu karanlık oyunu sandıkta bozacaktır. Bu işi çözemeyeceklerini anlayınca işi sulandırmaya çalışıyorlar, her yolu deniyorlar. Onlar ne kadar gizlemeye çalışsa da elin oğlu çıkıyor ta Yeni Zelanda’dan çıkıp medeniyetimize olan düşmanlığını ortaya koyuyor.