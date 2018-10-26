Erdoğan’dan flaş görevlendirme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli görevlendirmeler gerçekleştirdi. Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekilliğine Nihat Zeybekçi’yi getirdi.

İskender Pala da Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanvekili olarak görevlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde gerçekleştirilen Kültür ve Sanat Politikaları ile Ekonomi Politikaları kurulları toplantılarına başkanlık etti.

Erdoğan, Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekilliğine Nihat Zeybekci’yi, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanvekilliğine İskender Pala’yı getirdi.

Toplantılarda, kurul üyelerinin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun da hazır bulundu.

TRT