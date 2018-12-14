Erdoğan’dan flaş Kudüs mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs Konferansı’nda Filistin konusuna değindi.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Kudüs davası yalnızca Filistin’deki bir avuç Müslüman’ın davası değildir. Kudüs, 1.7 milyarlık İslam aleminin onuru, namusudur. Bu dava hepimizin ortak davası, hepimizin ortak meselesidir. Kudüs bize Hz. Davud’un, Hz. Süleyman’ın, Hz. Yahya’nın hediyesidir, Kudüs insanlığa Hz. Meryem’in Hz. İsa efendimizin armağanıdır. Bu şehrin her bir taşında, her bir sokağında yüzyıllardır ayakta duran her bir ibadethanesinde Müslüman idarecilerin emeği vardır.

Bizim için Kudüs, arzın üstünde bir sancak, görkemli bir çınardır. Yüreğimizin yarısı Mekke, geri kalanı da Medinedir. Bunların üzerinde bir tül gibi Kudüs vardır. Bunun için Allah resulünün miraca yükseldiği bu kutlu şehri, İstanbul’dan Bağdat’tan Mekke ve Medine’de ayırt etmeden seviyoruz. İşte bunun için biz Kudüs kırmızı çizgimizdir diyoruz. Kudüs’ü savunmanın insanlığı, barışı, adaleti savunmak olduğu bilinciyle bu meseleye sahip çıkıyoruz.

Bu ifadelerim ayrıştırıcı bir dinin değil bütünleştirici bir dinin mensubu olduğumuzun göstergesidir. İsrail son 50 yıldır kasıtlı bir şekilde Kudüs’te mirasın izlerini silmeye çalışıyor. Silemeyeceksiniz. Bu tarihi gerçeği yok edemeyeceksiniz. 1 milyar 700 milyonluk İslam dünyasının içinde gaflet içerisinde olan yöneticiler olabilir ama bu halkları yok edemeyeceksiniz. Müslümanlara yönelik evleri, işyerlerini ve ibadethaneleri gaspederek bir kültürel soykırım yapıyorlar. Buralara konsolosluk taşıyarak Kudüs’ün şahs-ı manevisini yok edeceğiniz sanıyorsanız yanılıyorsunuz.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Avrupa’daki Musevilere yapılan zulmün faturası masum Filistinlilere kesiliyor. 2. Dünya Savaşı’nı aratmayacak baskılara, yıldırma ve şiddet politikalarına bugün Filistin halkı maruz kalıyor. Holokost nasıl insanlık dışı bir suçsa, Gazze sahilinde top oynayan çocuklara bomba yağdırmak da aynı şekilde ağır bir insanlık suçudur. Biz mazlumlar arasında ayrım yapmadığımız gibi, zalimler arasında da ayrım yapmıyoruz. Nerede bir adaletsizlik, nerede bir zulüm varsa kimliğine bakmadan tavrımızı ortaya koyuyoruz.

İsrail’in şımarıklıklarına tepki göstermek asla anti-semitizm değildir. Bizim medeniyetimizde bir insana sırf inancından, ırkından dolayı düşmanlık edilmez. İşte bunun için, bizim tarihimizde sömürgecilik lekesi de soykırım lekesi de yoktur. Biz böyle tertemiz bir tarihe sahibiz.