Erdoğan’dan flaş talimat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurmaylarına ülkede çıkan orman yangınlarına ilişkin talimatı verdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kurmaylarına yangından etkilenen bölgelerle ilgili “Hiçbir para hesabı yapmadan yaraları saralım. Bize düşen ne ise yapacağız. Yangından etkilenen aileleri tek tek dinleyin” talimatı verdi.

Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında önceki günkü AK Parti MYK toplantısının ana gündemi Manavgat, Marmaris, Köyceğiz ve Milas’taki ormanlar yangınları oldu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de toplantıya katılarak, son durum hakkında bilgi verdi.

Hürriyet’in haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantıda, “Ufak hesap yapmak yok, bize düşen neyse yerine getireceğiz. Vatandaşların özellikle kaybettiği hayvanlarını hemen verelim, evlerini bir yıl içinde yapalım. Hiçbir para hesabı yapmadan oradaki yaraları saralım” dedi. Erdoğan’ın, muhalefeti de, “Böyle işler olurken önce yarayı sararsın, sonra siyaset yaparsın. Bazı şeyler siyaset üstüdür. Bu acziyettir. Kahramanlarımız yangınları söndürürken, birilerinin siyaset devşirmeye çalışması üzücü” sözleriyle eleştirdiği öğrenildi.

AĞAÇLANDIRMADA 3 AŞAMALI PLAN

Edinilen bilgiye göre, Bakan Pakdemirli de toplantıda yanan ormanların yeniden ağaçlandırılması konusunda izlenecek üç aşamalı yol haritasını anlattı. Pakdemirli, “İlk olarak, kendiliğinden yeşerecek yerler var. İkinci olarak, yaş dal yatırıp filizlenen bölgeler var. Son olarak da bu ikisiyle olmayacaksa oralara fidan dikilecek” dedi. Yeniden ağaçlandırılma çalışmalarına kasım ayında başlanacağı belirtilirken, Erdoğan da gecikilmemesi konusundaki talimatını yineledi.