Erdoğan’dan flaş Trump ve Suriye açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Trump ve Suriye açıklaması geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump’ın, “Türkiye, Kürtleri vurursa onları ekonomik olarak mahvederiz” yönündeki açıklamasına ilişkin ”Beni ve arkadaşlarımı üzdü” dedi. Erdoğan, Trump ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını da anlattı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

”Bugüne kadar Ankara İstanbul İzmir Trabzon Kocaeli Sakarya illerine giderek ilçeleriyle birlikte adaylarımızın tanıtımlarını gerçekleştirdik. Büyükşehir ve il adaylarımızdan açıklamadığımız 6 yer kalmıştı, 4’ünde MHP adaylarını destekliyoruz. Aydın’da adayımızı Mustafa Savaş olarak belirledik. Muğla’yı da önümüzdeki pazar günü açıklıyoruz. 31 Ocak’ta seçim kampanyamızın resmi başlangıcını manifesto toplantımızla başlatacağız. Parti içinde süren yarış bir demokrasi yarışıdır.

”HİÇBİR ZAMAN AK PARTİ’Lİ OLMAMIŞ OLAMAMIŞ DEMEKTİR”

Kendisi veya istediği birisi aday olamadı diye partimize tavır alan kişi bizim gözümüzde zaten hiçbir zaman AK Parti’li olmamış olamamış demektir. Bunların hepsini günü geldiğinde değerlendirmek üzere bir tarafa koyuyoruz. Bugüne kadar egosunun değil davasının peşinden gidecek gönül erleri ile yol yürüdük aynı şekilde de devam edeceğiz.

”CHP, MİLLETİN KENDİSİNDEN ISRARLA UZAK DURUYOR”

CHP 2014 mahalli seçimlerini FETÖ’cülerin verdiği malzemelerle yürütmüştü. Baktı ki FETÖ’cüler tek başına yetmiyor şimdi onun yanına PKK’lıları hamur tutkalı ile bir araya getirilmiş birilerini daha aldılar. CHP milletin kendisinden ısrarla uzak duruyor. Türkiye’nin başına hangi bela musallat olsa bunlar hemen ellerini ovuşturmaya başlıyor. Milleti ikna edip oyunu alarak yani demokrasi içinde iktidara gelmeyi akıllarından dahi geçirmiyorlar. Milletin önüne koydukları hiçbir projeleri hiçbir mücadeleleri yok. Umutlarını sadece şahsımın ve AK Parti’nin herhangi bir sebeple ayağının dökezlemesine bağlamış durumdalar. Milletimiz şu ana kadar onlara bekledikleri fırsatı vermedi. Gazi Mustafa Kemal’in ve Fevzi Çakmak’ın bin bir zahmetle kurmaya çalıştığı savunma sanayiini tek parti zihniyetinin nasıl baltaladığını anlatmayalım mı? Türkiye bu zihniyeti tek bir zerresi kalmaya kadar ezip yok etmelidir. Kılıçdaroğlu ve avanesinin referandu tek parti dönemidir. Türkiye 16 yılda 3,5 kat büyüttük. Bunlara rağmen Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaştıracağız.

”SURİYE MESELESİNDE ÖNEMLİ KAZANIMLAR ELDE EDİYORUZ”

Geçtiğimiz 14 seçimde nasıl milletimize gidip kendimizi yaptıklarımızı yapacaklarımızı anlatıp desteğini aldıysak bu seçimde de aynısını yapacağız ve milletimizin desteğini alacağız. Onların yalanları varsa bizim de icraatlarımız hedeflerimiz hepsinden önemlisi Allah’ımız var. Türkiye son yıllarda gerçekten çok tarihi sınamaları üst üste veren halen vermeye devam eden bir ülkedir. Son 16 yılda yaşadıklarımızın sadece birine maruz kalan ülkelerin nasıl paniklediklerini görüyoruz. Suriye meselesinde son dönemde önemli kazanımlar elde ediyoruz. Ülkemizde bulunan 3,5 milyonun üzerinde sığınmacı yanında siyasi ve ekonomik geleceğimiz bakımından da bu meselenin üzerine kararlılıkla gitmek zorundayız.

”BİZ TERÖRLE EL ELE GEZEMEYİZ TERÖRİSTLERLE BİRLİKTE OLAMAYIZ”

Tüm dünyaya sesleniyorum ülkemize gelen bütün bu mülteciler içerisinde sadece Suriye değil Irak’tan da gelenler oldu. Saddam Hüseyin döneminden itibaren Ezidileri Arapları Kürtleri ülkemizde misafir ettik. Kobani’den 200 bini aşkın Kürt kardeşimizi ülkemizde misafir ettik ediyoruz. Biz teröristlere kapılarımızı kapattık teröristleri bu ülkede asla barındırmayacağız. Bunu herkesin bilmesi lazım. Biz terörle el ele gezemeyiz teröristlerle birlikte olamayız. PKK, PYD YPG DEAŞ bunlar bizim yanımıza asla sokulamaz. O açtıkları çukurlarda ülkemizde nasıl onları o çukurlara gömdüysek sınırlarımız dışında da onları yine aynı şekilde o çukurlara gömeriz.

”ŞİMDİ SIRADA MÜNBİÇ VE FIRAT’IN DOĞUSU İLE DEAŞ ARTIKLARI BULUNUYOR”

PKK YPG’nin Afrin’deki varlığına çok büyük darbe vurdu. İdlib’i huzur ve güven beldesi haline getireceğiz. Dün akşam baktım ki bölgede Afrin’de takımlar kurulmuş orada gençler futbol maçı oynuyorlar bak nereden nereye bu bir kararlılığın neticesidir. İki tane yeşil futbol sahası yapmışız gençler o maçı izliyorlar. Mesele bu. Barış lafla olmaz icraatla olur. Şimdi sırada Münbiç ve Fırat’ın doğusundaki terör unsurları ile daha aşağılarda yuvalanan DEAŞ artıkları bulunuyor. Suriye’yi kan ve gözyaşı gölüne çeviren nice güçler bölgede cirit atarken Türkiye’nin elleri kolları bağlı bir şekilde beklemesini isteyenler, aynı krizi bizim topraklarımıza da taşıma hesabı yapanlardır. Hiç kimseye böyle bir fırsatı vermedik, vermeyeceğiz.

TRUMP’IN TWEET’İNE TEPKİ

Sayın Trump’ın Suriye meselesinde farklı yaklaşımlar içerisinde olduğunu görmekten memnuniyet duyduk. Fiilen sahaya yansımadı. Geçtiğimiz ay tam sahaya çıkmak üzere hazırlıklarımızı son kez gözden geçirirken Sayın Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Sayın Başkan Amerika’nın Suriye’deki askerlerini tümüyle çekeceğini DEAŞ artıkları ile mücadeleyi de Türkiye’ye bırakacaklarını bize ifade etti. Dün Sayın Trump’ın kişisel sosyal medya hesabından verilen bir takım mesajlar doğrusu beni ve arkadaşlarımı üzdü.

TRUMP İLE YAPTIĞI TELEFON GÖRÜŞMESİ

Dün gece bu meseleleri kendisiyle telefonda konuştuk. Gayet müspet bir görüşme oldu. Kendisi Amerikan askerlerinin Suriye’den çekilme kararını bir kez daha teyit etti. Suriye’de Türkiye sınırı boyunca bizim tarafımızdan oluşturulacak güvenli bölge dahil bu güvenli bölge konusu 20 mil olarak kendisi tarafından da ifade edildi. Bu da 30 kilometreyi aşkın bir derinlikte bir güvenli bölge. Suriye’de hiçbir etnik ve dini grup gözetmeden herkese kucak açtığımızı PKK YPG’nin kendisine tabi olmayan tüm gruplara zulmettiğini ifade ettik. Bunların belgelerini de kendi danışmanlarına verdiğimizi kendisine söyledik. İkili ticaret hacmimizi 75 milyar dolara çıkarma hedefimiz doğrultusunda daha hızlı adımlar atma konusunda karara vardık. Trump’la anlayış birliğine vardığımızı umuyoruz.

”KÜRT KARDEŞLERİMİZE SESLENİYORUM OYUNA GELMEYİN”

Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu ülkede yaşayan herkesin Türk’ü ile Kürt’ü ile Arap’ı ile tüm kardeşlerimizin devletidir. Hangi inanç grubundan olursa olsun hepsinin devletidir. Biz ülkemizde asla bu tür ayrımcılıklara müsaade etmedik bundan sonra da etmeyiz. PKK’nın desteğindeki terörden beslenen siyasi partilere onların yandaşlarına oylarınızı vererek zai etmeyin. Türkiye, Kürt kardeşlerimizin de devletidir. Kürt kardeşlerimize sesleniyorum; oyuna gelmeyin. Türkiye, sınırları içindeki tüm vatandaşlarının, sınırları dışındaki tüm kardeşlerinin hamisi değil bizatihi kendi ülkesidir, kendi vatanıdır.

”TARİH BİLMEZLER CİNSİNİ CİBİLİYETİNİ BİLMEZLER BU İŞTEN ANLAMAZLAR”

Bize Suriye’de niye varsınız diyenler oluyor Bay Kemal gibi. Bize Irak’la niye ilgileniyorsunuz diyenler oluyor Bay Kemal gibi. Tarih bilmezler cinsini cibiliyetini bilmezler bu işten anlamazlar.”