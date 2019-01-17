Erdoğan’dan flaş Trump yorumu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın sözlerini değerlendirdi.

“ABD Başkanı’nın kararlılığını gördüğüm için bu tür bir terör eylemine karşı geri durmayacağına inanıyorum. Aksi halde bu DEAŞ’ın zaferi olur.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye resmî ziyaret gerçekleştiren Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç ile Külliye’de baş başa ve heyetler arası görüşme yaptı. İki ülke arasında yapılan anlaşmaların imza töreni sonrasında liderler ortak basın toplantısı düzenlendi, soruları cevaplandırdı. Erdoğan özetle şunları söyledi:

*(Menbiç’teki bombalı saldırı): Bu olay ABD’nin, Trump’ın almış olduğu kararı etkileme anlamında olabilir. Fakat ben Trump’ın bu noktadaki kararlılığını gördüğüm için bu tür bir terör eylemine karşı geri durmayacağına inanıyorum. Çünkü bir geri durma söz konusu olursa bu DEAŞ’ın bir zaferi olur.

*Biz tam aksine DEAŞ’ın üzerine üzerine ülkemiz de dahil olmak üzere gitmeye devam edeceğiz. Çünkü biz DEAŞ’ı o topraklarda bitireceğiz. Aynı şekilde diğer terör örgütlerini de bitireceğiz. Çünkü Suriye halkı bu teröristlerle iç içe yaşayamaz.

*Kaldı ki 20 mil meselesi artık bir güvenli bölge olarak önümüzdedir. Bu konuda da Türkiye 911 kilometre sınırıyla buralarda önemli bir adım atacaktır. Aynı şekilde Hatay sınırı yine burada önemli bir yerdir ve bu çalışmalarımızı kararlılıkla devam ettireceğiz. Hedefimiz bir an önce oradaki huzuru, sükunu ve Suriye’nin bütünlüğünü sağlayabilmektir.

*(İngiltere AB ilişkileri): Brexit ihtimali karşısında Birleşik Krallık ile ticari, ekonomik ilişkilerimizin etkilenmemesi için görüşmelerimiz sürüyor. Vatandaşlarımızın Türkiye-AB ortaklık hukukundan kaynaklanan haklarını koruyacak tedbirlerin alınması için de muhataplarımızla temas halindeyiz.

*Dayton Anlaşması’nın gözden geçirilmesi şart. Bu haliyle Bosna Hersek’in geleceğine yönelik çözüm üretmediği geçen sürede ortaya çıkmıştır. Bununla ilgili olarak BM’nin yeniden devreye girmesi ve burada çok daha güçlü bir adımın atılması şarttır.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç ile ekonomik ve ticari iş birliğinin güçlendirilmesi noktasında mutabık olduklarını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2017’de ikili ticaretimiz yüzde 29 artışla 531 milyon dolara ulaştı. 2018’in ilk 11 ayı itibarıyla bu rakam 575 milyon dolar seviyesinde. Bizim aramızda başka bir hedef var, o da 1 milyar dolarlık bir hedeftir. Buna 2019’da biraz daha yaklaşırız diye temenni ediyorum” dedi.

Konuk Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç de şunları kaydetti: İkili ticaret hacminde 1 milyar dolar düzeyini bir an önce yakalamak istiyoruz. Sisak İslam Kültür Merkezi kurulacağı için Erdoğan ve TİKA’ya teşekkür ediyorum. Hırvatistan, AB yolunda Türkiye’yi destekleyecektir.

TRT