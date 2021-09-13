Erdoğan’dan gençlere müjde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81 ilde 100 dene-yap atölyesi kurulacağını gençlere müjdeledi.

Şişecam Polatlı Fabrikası Yeni Üretim Hattı Açılış Töreni’nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “TEKNOFEST 21-26 Eylül’de Atatürk Havalimanı’nda başlıyor. 81 ilde 100 dene-yap atölyesi kurulmasına yönelik başlattığımız seferberlik tüm hızıyla sürüyor. Bu atölyelerin sayısı 57 ilde 66’ya ulaştı. Önümüzdeki dönemde bunları tüm illere yaygınlaştıracağız.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şişecam Polatlı Fabrikası Yeni Üretim Hattı Açılış Töreni’nde açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Yaklaşık 12 bin kişiye istihdam sağlayan Şişecam’ın pazar payı 86 yıldır istikrarlı bir şekilde artıyor. Kendi otomobilini, kendi uçağını, kendi uçak gemisini geliştiren ülkemizin cam ürünlerine olan talebi artırıyor. Bu ülkede taş üstüne taş koyan, üreten, ihracat yapan her sanayicimizin başımızın üstünde yeri vardır.

Şişecam 86 yıllık mazisiyle Türk ekonomisinin hangi zorluklardan geçtiğinin en güzel örneğidir. Tesisimizin ülkemiz sanayine ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

TARİHİ ADIMLAR ATTIK

2002 Türkiye’si krizin, terörün, belirsizliğin çaresizliğin tıpkı karabasan gibi ülkemizin üstüne çöktüğü bir yıldı. Türk ekonomisini prangalarından, Türk siyasetini de vesayet zincirlerinden kurtarmak için bir çok tarihi adım attık. Maruz kaldığımız onca saldırıya rağmen daha demokratik bir ülke idealinden hiçbir zaman vazgeçmedik.

BÜYÜME ORANINI YÜZDE 5 SEVİYESİNE GETİRDİK

Bir dönem krizlerle anılan ülkemizi en büyük ekonomi ve kalkınma hamleleriyle tanıştırdık. 36 milyar dolardan devraldığımız yıllık ihracatı 207 milyar doların üzerine çıkardık. Ülkemizi 17. sıradan 11. sıraya yükselttik. Tabanca mermisi bile yapmayan bir ülkeyken bugün kendi füzesini, insansız hava aracını yapan bir ülke konumuna geldik. Enerjide kurulu gücümüzü 32 bin megavattan, 100 bin megavat sınırına getirdik. Göreve geldiğimizde 414 bin kişinin istihdam edildiği OSB’ler bugün 2 milyon 200 bin kişinin ekmek kapısı oldu. Türkiye’nin ortalama büyüme oranını yüzde yüzde 1’in altından aldık, yüzde 5 seviyesine getirdik.

‘TÜRKİYE’DE FABRİKA YOK’ DİYEREK HAKARET ETMEYİ SÜRDÜRÜYORLAR

Birileri ısrarla ‘Türkiye’de fabrika yok’ diyerek sanayicimize hakaret etmeyi sürdürüyor. Onlar görmese de, anlamasa da, dile getirmese de tüm bu yatırımlar salgın döneminde meyvelerini vermeye başladı.

DÜNYANIN 1 NUMARASI HALİNE GETİRECEĞİZ

Türkiye artık doğru zamanda doğru teknolojilere yatırım yapan bir ülkedir. İHA’larda dünyanın 3 ülkesi arasındayız. Akıncı ile bir üst lige çıkardığımız İHA filomuzu, muharip insansız uçak sistemimizin de devreye girmesiyle dünyanın 1 numarası haline getireceğiz.

81 İLDE TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

TEKNOFEST 21-26 Eylül’de Atatürk Havalimanı’ndan başlıyor. 81 ilde 100 dene-yap atölyesi kurulmasına yönelik başlattığımız seferberlik tüm hızıyla sürüyor. Bu atölyelerin sayısı 57 ilde 66’ya ulaştı. Önümüzdeki dönemde bunları tüm illere yaygınlaştıracağız.