Erdoğan’dan göç iddialarına yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan’da yaşananlar ve göç iddiaları hakkında açıklama yaptı.

Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Afganistan’daki son durumu değerlendiren Erdoğan, “Gerekirse Taliban’la da görüşmeler yapabiliriz, ortada bir vaka, gerçek var ve bu konuyla ilgili kapı çalındığında kapımızı açar görüşmelerimizi yaparız.” dedi. Muhalefetin “Afganistan’dan Türkiye’ye 1,5 milyon düzensiz göç aldı” sözlerine yanıt veren Erdoğan, “maalesef bu lafların hepsi yalandır. Türkiye’ye Afganistan’dan böyle bir göç olmamıştır. Türkiye’de şu an 300 bin Afganistanlı göçmen söz konusudur.” ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle; 20 yılı aşkın bir süreç içerisinde gerek tüm dünya, başta batı dünyası olmak üzere, gerek İslam dünyası özellikle buraya gerekli olan ihtimamı göstermemiştir. Rusya’nın Afganistan’a olan müdahalesi olsun, daha sonra ABD’nin müdahalesinde sağlıklı bir müdahaleyi bu ülkelerin hiçbirisi göstermemiştir. Fakat az önce ifade ettiğim ülkeler; buraya sadece askeri veya silah bu tür şeylerle yaklaşmışlardır. Trilyonlarca lira kendileri aktarmışlardır. Ama bu trilyonlarca liranın nerede harcandığı çok önemlidir. Eninde sonunda bütün bu adımların geldiği yer belli olmuştur.

Ve Afganistan şu anda ciddi manada kendi başına bırakılmış ve Taliban’ın buradaki takınacağı tavır belli olduğu halde, Taliban ile çeşitli görüşmeler olmuş, gelinen netice de ortada. Ve şimdi kendileri de söylüyorlar. Biz bütün bu silah, araç, gereç, mühimmat işte bunları nereye bıraktığımız henüz belli değil diye laflar ediyorlar. Amerika bizimle de bir takım görüşmeler yaptı. Taliban ile görüşmelerimiz oldu. Derdimiz o ki, bütün buralarda şu anda ölümden uzak bir adımın atılmış olması bana göre Afganistan’ın en önemli kazanımıdır. Ama Türkiye’nin ana muhalefeti hep şunu söyledi. “Afganistan’dan Türkiye’ye 1,5 milyon düzensiz göç aldı” Ama maalesef bu lafların hepsi yalandır. Türkiye’ye Afganistan’dan böyle bir göç olmamıştır. Türkiye’de şu an 300 bin Afganistanlı göçmen söz konusudur. Yapmakta olduğumuz önleyici duvarların hepsi düzensiz göçleri engellemek içindir.

Suriye’den Türkiye’ye ciddi bir göç olmuştur. Yaklaşık 4 milyon. Tüm bunların hepsi göç politikamızın da nerelere şu anda ulaştığını ortaya koyması bakımından bu da isabetlidir.