Erdoğan’dan Gökçek açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in MHP’den aday olacağı iddialarını yorumladı.

“Melih Gökçek’in adaylığı ile ilgili MHP lideri Devlet Bahçeli’nin açıklamaları oldu ve Gökçek’in de cevabı oldu. MHP’den adaylığına nasıl bakarsınız?” şeklindeki soruya Erdoğan şu cevabı verdi:

“Şimdi bir seçim süreci içerisindeyiz. Yerel seçimlerin nasıl yapılacağı aday adaylıkları bütün bunların nasıl olacağı bütün bunlar bellidir. Adaylık tespitleri, müracaatlar, yerel yönetimler başkanlığımız tarafından alınıyor. Tespitler yapılıyor, gereken değerlendirmeleri de yerel yönetimler sorumlu başkanlığımız yapar. İsimler üzerinden bu noktada spekülasyonlara girmeyi doğru bulmam. Melih Bey benim ta 94’ten beri bu işte benim belediye başkanlığım onun Ankara Belediye başkanlığı, yol ve dava arkadaşım. Yol ve dava arkadaşlığımızla bugüne kadar beraber geldik. Bundan sonra da beraber gideceğimizi zannediyorum. Herhalde bu değerlendirmem yeter.”