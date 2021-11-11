Erdoğan’dan Hasan Çengiç’in eşine telefon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hasan Çengiç’in vefatı nedeniyle eşi Fahira Feyziç Çengiç’i aradı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bağımsız Bosna Hersek’in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç’in vefat eden dava arkadaşı Hasan Çengiç’in eşi Fahira Feyziç Çengiç’i telefonla arayarak taziyede bulundu.

Pazar günü geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Hasan Çengiç’in eşi Fahira Feyziç Çengiç, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisini telefonla arayarak başsağlığı dileğinde bulunduğunu söyledi.