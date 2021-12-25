Erdoğan’dan İBB’ye tepki: Vah zavallı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Panorama 25 Aralık Kahramanlık Müzesi, Şehitkamil Vadi Park, AB-Türkiye Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü, Gaziantep Havalimanı yeni terminal binası ile yapımı tamamlanan projelerin açılış töreninde konuşuyor. Erdoğan, ‘İstanbul’dan gelirken büyükşehir belediyesi bir pankart asmış. ‘İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin de yurtları var’ diye. Vah zavallı. Bizim şu anda KYK olarak açtığımız yurt sayılarını ben unuttum.’ dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle; 1 asır öncesi burada istiklal ve istikbal ateşini yakanların torunları bugün de meşaleyi taşıyorlar. İstiklalinin bedelini kanı ile, kalkınmanın bedelini alınteri ile ödeyen Gaziantep bunun değerini çok iyi bilir. Biz AK Parti’yiz. Suriyeli kardeşlerine düşman nazarı ile bakan bir Bay Kemal yok burada. Muhakkak ki müminler kardeştir. Biz kardeşlerimize onları gönderecek yer aramayız. Silahlardan kaçmışlar ise, kapımızı onlara nasıl açmışsak, bugün de açarız, yarın da açarız. Ülkemizde 5 milyona yakın Suriyeli kardeşimiz var, Bay Kemal bundan rahatsız. Onların kardeşlik gibi bir anlayışı yok.

Şanlıurfa’ya gidiyor bir başka yalan, Adana’ya gidiyor bir başka yalan söylüyor. Şanlıurfa Belediyesi’ni verin, elektriği bedeva verelim diyor. Bre cahil… Elektriği bedava verme hakkına belediye başkanı sahip mi? O zaman Adanalı çiftçilerimize bedava elektrik versinler. Elini tutan mı var? Hayatınız yalan. Suyu, elektriği bedeva vereceğiz’ dediniz. Neyi bedava verdiler? Hiçbirisini. Biliyorsunuz yalancının mumu yatsıya kadar. 2023’e giden bu yolda aman ha bu tuzaklara düşmeyelim, bunları hüsrana uğrtalım.

Sizler tüm bu bölgenin kaderini değiştirdiniz. Gaziantep bizim her yerde örnek gösterdiğimiz, model olarak gösterdiğimiz kahramanımızdır, gururumuzdur. Gaziantep’e olan şükran borcumuzu şehre yaptığımız hizmetlerle ödemeye çalışıyoruz. Şimdi Gaziantep 6. Organize Sanayisi’ni kuruyor. Bay Kemal lutfeder gelirsen sana gösterirler. Buradaki fabrikaları da sayabilirsiniz. Bu vesile ile beyranını, kebabını, baklavasını yerler, ağızları tatlanır. Sohbet ederler, yürekleri tatlanır. Bizimle uğraşmaktan dünyayı kendilerine zehir edecekler.

İstanbul’dan gelirken büyükşehir belediyesi bir pankart asmış. ‘İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin de yurtları var’ diye. Vah zavallı. Bizim şu anda KYK olarak açtığımız yurt sayılarını ben unuttum. Bay Kemal ve avanesinin böyle bir derdi yok.