Erdoğan’dan Interpol’e çağrı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Interpol’e dayanışma çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Interpol 89. Genel Kurulu’na gönderdiği video mesajında, “DEAŞ’a karşı göğüs göğüse mücadele eden ve bu örgütü hezimete uğratan tek ülkeyiz” dedi. Erdoğan, adli suçlar konusundaki iş birliğinin terörle mücadelede de sergilenmesini beklediğini belirterek, özellikle FETÖ’cü firariler ile bölücü örgüt elebaşlarının iadesi hususunda dayanışma beklediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) 89. Genel Kurul Toplantısı’na gönderdiği video mesajda önemli açıklamalarda bulundu.

Interpol’ün 194 üyesiyle dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olduğunu, Türkiye’nin Interpol’ün öncüsü konumundaki Uluslararası Kriminal Polis Komisyonu’na 1930’da katıldığını anlatan Erdoğan, “Önce 24. Genel Kurul Toplantısı vesilesiyle 1955 yılında İstanbul’da, ardından da 65. Genel Kurul Toplantısı münasebetiyle 1996 yılında Antalya’da Interpol mensuplarını ülkemizde misafir ettik. Teşkilatın bu en önemli etkinliğine, tarih, kültür ve medeniyet şehri güzel İstanbul’umuzda 25 yıl sonra yeniden ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

“5 MİLYON SIĞINMACIYA EV SAHİPLİĞİ YAPIYORUZ”

Türkiye’nin PKK’ya karşı 40 yılı bulan mücadelesine, bölgedeki istikrarsızlıklar sebebiyle yeni tehditlerin eklendiğini vurgulayan Erdoğan, Asya, Avrupa ve Afrika’nın merkezinde yer alan Türkiye’nin farklı güvenlik riskleriyle karşı karşıya bulunduğunu ifade etti.

“Türkiye, özellikle komşularımız Suriye ve Irak’taki çatışmalardan en fazla etkilenen ülkelerden biri olmuştur” diyen Erdoğan, “Halihazırda çeşitli nedenlerle ülkelerinden göçe zorlanan 3,6 milyonu Suriyeli olmak üzere, toplam 5 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapıyoruz. DEAŞ’tan FETÖ’ye, PKK-PYD’den diğer eli kanlı yapılara kadar terörün, terörizmin her çeşidiyle yoğun ve kararlı bir mücadelenin içindeyiz” dedi.