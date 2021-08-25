Erdoğan’dan İslam dünyasına mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu 4’ncü Genel Kurulu’na birlik mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmalarından satır başları şu şekilde: İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu’nun değerli üyeleri, sevgili genç kardeşlerim, kıymetli misafirler sizleri şahsım ve milletim adına en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Nazik davetiniz için teşekkür ediyor, İslam İşbirliği Teşkilatı 4. Genel Kurulu’nun başarılı geçmesini diliyorum. Genel kurulun siz gençlerimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum. İslam dünyasının farklı köşelerinden bizzat veya çevrim içi olarak genel kurula iştirak eden bütün genç kardeşlerime hoş geldiniz diyorum.