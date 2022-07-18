Erdoğan’dan İsveç ve Finlandiya’ya uyarı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan PKK yanlısı açıklamaların geldiği İsveç ve Finlandiya’ya uyarı geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya NATO uyarısında bulundu. Erdoğan, şartların yerine getirilmemesi durumunda sürecin durdurulacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalar yapmak üzere kameraların karşısına çıktı. Erdoğan burada Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliklerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı, iki ülkeye şartları sunduklarını ve bu şartların yerine getirilmemesi durumunda süreci durduracaklarını söyledi.

“ŞARTLARI YERİNE GERTİRMEZLERSE SÜRECİ DONDURACAĞIZ”

Erdoğan’ın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

“NATO’nun genişlemesi politikasında ülkemizin hassaaiyetleri çerçevesinde kesin bir tavır ortaya koyduk. İsveç ve Finlandiya’nın üyelik sürecinin başlaması için getirdiğimiz şartların üzerine şartlı onayımızı üye ülkeler ile paylaştık. Bu ülkelerin şartlarımızı yerine getirmek üzere adımları atmamaları halinde süreci donduracağımızı buradan bir kez daha hatırlatmak isterim. Muhalefetin ne dediği biz iktidarda olduğumuz sürece bizi bağlamaz. Özellikle İsveç’in bu konuda iyi bir görüntü vermediğini börüyoruz. Bu konuda duruşumuz çok nettir, gerisini kendileri bilir.”