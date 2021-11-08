Erdoğan’dan Karabağ mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Karabağ ile ilgili açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın Ermenistan’a karşı kazandığı Karabağ Zaferi ile ilgili açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Azerbaycan’ın Zafer Bayramı’nı, Karabağ topraklarının hürriyetine kavuştuğunu müjdeleyen bu şanlı günü en içten dileklerimle tebrik ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın Karabağ Zaferi’nin birinci yılı dolayısıyla bir sosyal medyadan bir mesaj yayımladı.

Erdoğan, “Azerbaycan’ın Zafer Bayramı’nı, Karabağ topraklarının hürriyetine kavuştuğunu müjdeleyen bu şanlı günü en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Vatan için gözlerini kırpmadan mücadele eden, şehit düşen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyorum.” dedi.