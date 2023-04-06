Erdoğan’dan Karamollaoğlu’na Madımak tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu sert bir dille eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun muhalefetle birlikte olmasını eleştirdi. Erdoğan “Masadakiler Madımak olaylarıyla alakalı onun idamını istemiyor muydu? Şimdi neden sesleri çıkmıyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir televizyon programında yaptığı konuşmada Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun Millet İttifakı arasında yer almasını eleştirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Selahattin Demirtaş’ı çıkaracağız” sözlerine atıfta bulunan Erdoğan “Selo 51 vatandaşımızın ölümüne sebep oldu. 5 yıl hapis aldı. Kılıçdaroğlu ‘çıkaracağız’ diyor, hangi cesaretle bunu söylüyor. Yargıyı hiçe sayıp bu konuşmayı yapıyor. 14 Mayıs’ta beklediklerini bulamayacaklar. HDP’liler bunlara hakaret ettiğinde seslerinin çıktığını duydunuz mu? Hiçbir CHP’li yönetinin PKK’yı eleştirdiğini gördünüz mü? Diğerleri nasıl o masada oturuyor? Bay bay Kemal, HDP’den alacağı destek sonrası bu ülkeyi terör örgütünün ajandası içine sokacak. Demirtaş henüz asıl hükmü almadı, aldığı zaman hiç konuşamayacaklar. 7’li masayı tarif etmekte zorlanıyoruz. Milliyetçiyim diyenler PKK ve HDP ile anılmaktan rahatsız değil” dedi.

“LGBT GİBİ SAPKIN AKIMLARLA MÜCADELE EDECEĞİZ”

“Geçmişte bir arada olduklarımızı bu tabloda görmek bizi ciddi manada rahatsız ediyor” diyen Erdoğan “Saadet Partisi’ne gönükl veren vatandaşlarımı tenzih ediyorum. Resmen teröristi, sapığı bir olmuş. LGBT gibi sapkın akımlara göz yumuyorlar. Bizim aile yapımızda LGBT olabilir mi? Bununla ilgili CHP’nin Saadet Partisi’nin İYİ Parti’nin bir açıklaması var mı? Bu konuda dertleri yok. Allah nasip ederse seçimden sonra getireceğimiz maddelerden en önemlisi aile olacak. Biz bu değerleri sağlama alacağız. Çünkü aile yapımız tehdit altında. Terörle mücadel ettiğimiz gibi sapkın akımlarla da edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“TEMEL BEY PARTİYİ NERELERE SAVURDU”

Saadet Partisi’nin ciddi sıkıntıları olduğunu dile getiren Erdoğan “Temel Karamollaoğlu partiyi nerelere savurdu. Partililer huzurlu değil. Temel Bey yokken ben oralardaydım. Hatta daha ileri gideceğim, masadakiler Madımak olaylarıyla alakalı onun idamını istemiyor muydu? Şimdi neden sesleri çıkmıyor. Biz aynı yerdeyiz. Rahmetli Erbakan’ın maneviyatını çiğniyor. Ortada bir gerçek var. Bay bay Kemal hedefine ulaşmak için kime ne söylemesi gerekiyorsa söylüyor. Bir gün terör örgütünün partisini ziyaret ediyor, ertesi gün milliyetçilğe bürünüyor. Ben inanıyorum ki milletimiz 14 Mayıs’ta gereken cevabı verecek” şeklinde konuştu.

“MERAL AKEŞENER BAŞBAKAN OLACAKTI, ŞİMDİ CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI ADAYI”

Cumhurbaşkanı Erdoğani 7’li masanın ortak bir aday bile çıkaramadığını aktararak, şunları söyledi: Masanın aldığı tek karar parlamenter sisteme geri dönmek. Hanımefendi (Meral Akşener) bir ara ‘Başbakan’ olacağım diye ortada gezip durdu. Baktı başbakan olamayacak şimdi cumhurbaşkanı yardımcısı adayı oldu. Türkiye’de zaten güçlü bir parlamento ve demokrasi var. Siyasetçilik oynarken kendilerine makam ve bakanlık dağıtıyorlar. Herhalde bakanlık sayısı az kaldı, ‘Onu da artıralım’ dediler. Mevcut sistemin cumhurbaşkanı yardımcısını 7’ye kadar çıkardılar. Artık bu 8 mi olur, 9 mu. Benim bir cumhurbaşkanı yardımcıma bile tahammül edememişti.