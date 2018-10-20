Erdoğan’dan kaşıkçı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da bulunan Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na girişinin ardından ortadan kaybolan Cemal Kaşıkçı ile ilgili konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova’ya resmi ziyaretinin dönüşünde kendisine eşlik eden gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı arasında geçen diyaloğu köşesine taşıdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova’ya resmi ziyaretinin dönüşünde kendisine eşlik eden gazetecilerin sorularını yanıtlarken, gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı ile ilgili olarak, “Suudi Arabistan bu olayı aydınlatmak durumundadır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sorular ve yanıtları şöyle:

BAŞKONSOLOS LAKAYT DAVRANDI

– Moldova’ya hareketinizden önce ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’yla görüştünüz. Pompeo’nun, Trump’ın mesajı olarak Suudi Arabistan Veliaht Prensi’ne soruşturmanın neticelenmesi için 72 saat süre verdiği iddia edildi. Kaşıkçı konusunda neler konuştunuz?

Bu konuda ciddi manada Suudi Arabistan tarafını sıkıştırıyorlar. Suudi Arabistan’dan açıklama istiyorlar. Benim burada tabii bir şeyi de söylemem lazım. Bana bir heyet (Suudi Arabistan’dan) gönderdiler. Gelen heyetle bir görüşme yaptım. Görüşmede, o zaman şunu söyledim: “Öyle bir başkonsolosunuz var ki, yaptıklarını anlamak mümkün değil. Tutmuş, bir yabancı haber ajansının elemanını içeri almış, ona elektrik panolarını gösteriyor, dolapların altındaki kapakları açıyor, onları gösteriyor, son derece lakayt davranıyor.

KRAL ELEŞTİRİLERE HAK VERDİ

(Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı’yla telefon görüşmesi yaptığını anımsatarak) Ertesi gün bunu ben Kral’a da söyledim. Kral da eleştirilerimize hak verdi. Görüldüğü kadarıyla şu an Suudi Arabistan’da farklı yaklaşımlar da dikkati çekiyor. Gazetelerde Abdülaziz Mutrib’e işaret ediliyor. Netice itibarıyla Suudi Arabistan bu olayı aydınlatmak durumundadır. ‘Çıktı’ diyerek kapatılacak bir olay değil. Olay sonrasında, nişanlısı Hatice Hanım’la da görüşüldü. Biz, olayın aydınlatılması için üzerimize düşeni yapıyoruz. İstanbul Başsavcımız bir açıklama yaptı. Polis teşkilatımızın yaptığı çalışmalar var. Ben henüz raporlarını görmüş değilim. İstihbarat teşkilatımızın çalışması da devam ediyor. Yani dört bir koldan işi takip ediyoruz. Bu işi ortada bırakmamız mümkün değil.

BATI’NIN TEPKİSİ ARTIYOR

– Batı ülkelerinin bu konudaki tavırlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yeteri seviyede tepki gösterdiler mi sizce?

Batı ülkelerindeki tepki gün geçtikçe artıyor. Yani örneğin Prens Muhammet bin Selman’ın düzenlediği bir yatırım konferansı vardı… Katılımların iptalleri, muhtemelen söz konusu olayla alakalı.

TRT