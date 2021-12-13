Erdoğan’dan Kassanov’a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov’a tebriklerini sundu.

DATÜB’ün Antalya’da yapılan 4. Olağan Kongresi’nde yeniden başkan seçilen Kassanov’u tebrik eden Erdoğan mesajında, “Türkiye dışında 9 ülkede daha teşkilatlanması olan DATÜB başkanlığına tekrar seçilmeniz sebebiyle sizi, yeni meclisi ve yeni yönetimi tebrik ediyorum. Vatan Ahıska davası yolunda yaptığınız uluslararası çalışmalarda, devlet ve millet olarak her zaman olduğu gibi bugün de yanınızdayız, hep yanınızda olmaya devam edeceğiz. Dünyanın her yerindeki Ahıska Türkü kardeşlerimizin birliği, beraberliği, dayanışması yolunda gösterdiğiniz gayretleri yakından takip ediyoruz” dedi.

‘Hayallerimiz gerçeğe dönüşecek’

Ahıska Türklerinin defalarca maruz kaldığı sürgünler sebebiyle farklı ülkelerde ve çoğunlukla da zor şartlar altında sürdürmek zorunda kaldıkları hayatlarını kolaylaştıracak her adımı desteklediklerini vurgulayan Erdoğan, “Türkiye güçlendikçe, Ahıska Türkü kardeşlerimiz de asırlık acılarını geride bırakarak, hedeflerine adım adım yaklaşacaklardır. İnşallah önümüzdeki dönemde hep birlikte hayallerimizin gerçeğe dönüştüğüne şahitlik edeceğiz” ifadelerini kullandı.