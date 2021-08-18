Erdoğan’dan kentsel dönüşüm açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden kentsel dönüşüme dair açıklama yaptı.

81 ilin 922 ilçesinde 300 bin konutun deprem dönüşümünü gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, bu konutların 100 bininin İstanbul’da olduğunu söyledi. Yatırım değerinin ise 90 milyar TL olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi; Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında depreme dayanıklı konut stokumuzu sürekli olarak artırıyoruz. 2012 yılında başlattığımız Büyük Deprem Dönüşümü hareketini ülkemizin dört bir yanında hız kesmeden sürdürüyoruz.