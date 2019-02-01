Erdoğan’dan kentsel dönüşüm açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kentsel dönüşüm konusuna değindi.

Üsküdar’da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cumhurbaşkanı’nın, bakanların, belediye başkanını dediğini dinlemiyorsunuz müteahhidin dediğini dinliyorsunuz. Evinizi müteahhide vermeye mecbur değilsiniz.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar’da Hacı Harun Ekşi Camii’nin açılışında halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmalarından öne çıkanlar:

Bu dünyada adınızın kalması için ya böyle eserler yapmalıyız, ya da iyi evlatlar yetiştirmeliyiz. İkisini de yapmak için büyük çaba sarf ediyoruz.

Namazımızı kıldık camiden çıkarken bir kardeşimiz yanımıza yaklaştık. Malum buralarda kentsel dönüşüm kapsamında olan yerler. Burada depremle ilgili bir mesele var ama gönüllülük esastır. Bazı müteahhitler farklı şeyler söylüyormuş.

Cumhurbaşkanı’nın, bakanların, belediye başkanını dediğini dinlemiyorsunuz müteahhidin dediğini dinliyorsunuz. Olmaz. Devletin kurumlarını dinleyin. Bakın burada komşuyuz. Bir sıkıntı olursa bize gelin gerekeni yapalım.

Kentsel dönüşüm deprem düşünüldüğünde çok önemlidir. Ama her şey kentsel dönüşüm dahil gönüllülük esastır. Evinizi müteahhide vermeye mecbur değilsiniz. Vatandaşımızın zararına olacak bir şey yapmayız. Müteahhitler kazansın diye de vatandaşı asla zor durumda bırakmayız.

TRT