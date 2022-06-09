Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na çağrı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir İl Danışmanı Toplantısı’da CHP lideri Kılıçdaroğlu’na çağrıda bulundu.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

İzmir milli mücadelede düşmanı denize döktüğümüz yerdir. Bu şehir kendisini temsil edenler tarafından maalesef talihsizlikler yaşıyor.

KILIÇDAROĞLU’NA ADAYLIK ÇAĞRISI

İzmir’de davetimi bir kez daha yapıyorum. Bay Kemal’e diyorum ki artık kaçak dövüşmeyi bırak. Lafla peynir gemisi yürümekten vazgeç. Adaylık meselesini daha fazla geçiştiremezsin. Habire seçim tarihi belli olsun diyorsun. İşte diyorum seçim önümüzdeki yıl Haziran’ın ortasında yapılacak. Kaçacak yerin yok bay Kemal. Habire siz adayınızı açıklayın diyorsun.. Cumhur İttifakı’nın adayı Tayyip Erdoğan.

Az önce Efes 2022 tatbikatında Bahçeli ile beraberdik. Bahçeli defalarca aday olduğumu açıkladı .Daha ne istiyorsun. Gel kendine ve partine daha fazla eziyet etme bay Kemal. CHP’ye oy vermiş vatandaşlarımızın başını yere eğdirme. Cesaretin varsa bugünden tez yok ya adaylığını ya da adayını açıkla. Siyaset samimiyet ve yürek işidir. Bu soruma cevap vermezsen ya yüreksiz ya da samimiyetsizsin demektir.