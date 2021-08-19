Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na: İspatla ya da özür dile

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “ABD ile göç pazarlığı yapıldığı” yolunda iddiada bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sert tepki gösterdi. Erdoğan, ‘Madem böyle bir iddian var bunu ispatlaman lazım. İspatlayamıyorsan özür dile.’ dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “ABD ile göç pazarlığı yapıldığı” yolunda iddiada bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sert tepki gösterdi.

ERDOĞAN’DAN KILIÇDAROĞLU’NA SERT TEPKİ: BU ADAMIN DOĞRU BİR SÖZÜ VAR MI?

Erdoğan, “Bu adamın bugüne kadar doğru bir sözü var mı?” derken değerlendirmesini şöyle sürdürdü: “İşleri güçleri acaba Türkiye’nin uluslararası diplomaside yaptığı görüşmelerde ülkeyi nasıl küçük düşüreceğiz…”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında CHP tarafından ortaya atılan “ABD ile göç anlaşması” iddiasına yanıt verdi. Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu’na yönelik sert eleştiriler getirerek şunları söyledi:

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar:

Yahu bu adam yalancı ya. Bu adamın bugüne kadar doğru bir sözü var mı? Yok. Olmayan bir şeyi savunmak, ortaya koymak… Söyledikleri tek şey var; Orada dışişleri yetkilisi yoktu. Ne demek dışişleri yetkilisi yoktu? İlla dışişleri yetkilisin olması mı lazım? Ben varım orada. Dışişleri kime bağlı? Bana bağlı. Ben konuşuyorum. Kiminle? ABD başkanıyla. Kafayı takmışlar tercümanımıza… Orada diyorlar ‘Sadece tercüman vardı.’ Başınıza tercümanım kadar taş düşsün! Dürüst konuşun ya. Bunu ispatla ben mükellef değilim, sen mükellefsin.

‘İSPATLAMIYORSAN ÖZÜR DİLE’

Madem böyle bir iddian var bunu ispatlaman lazım. İspatlayamıyorsan özür dile. Ama bunlarda o karakter yok. Kalkıp işleri güçleri acaba Türkiye’nin uluslararası diplomaside yaptığı görüşmelerde ülkeyi nasıl küçük düşüreceğiz… İşte bu tür yalanlar üzerinden ülkemizi, bu ülkenin Cumhurbaşkanını itham etmek ahlaksızlığın daniskasıdır ve bunlar da ahlaksızdır.