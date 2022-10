Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözlerine tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlk Oyum Erdoğan’a, İlk Oyum AK Parti’ye Programı’nda gençlerle buluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, “Biz Diyarbakır’ın ciğeri varken birileri gibi FETÖ’cülerle benzin istasyonlarında hamburger yemenin, kapalı kapılar ardında iş çevirmenin derdinde değiliz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde ‘İlk Oyum Erdoğan’a, İlk Oyum AK Parti’ye’ programında ilk kez oy kullanacak olan gençlerle yaptığı görüşmenin bir bölümü paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongre merkezine girişinde gençler tarafından, ‘Biji Serok Erdoğan’ tezahüratlarıyla karşılandı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, 2023 seçimlerinde yurt genelinde 6 milyonun üzerinde, Diyarbakır’da ise 172 bin yakın gencin ilk kez oy kullanacağını kaydetti. Erdoğan şöyle konuştu:

“Bu gençler önümüzdeki haziranda o birilerine gereken dersi verecek. Milletimizin her bir ferdinin özellikle de sizlerin daha fazla desteğini talep ediyorum. Çevremizdeki ateşi bize sıçratmak için sabırsızlıkla bekleyenlerin pireyi deve yaparak oluşturmaya çalıştıkları iklim sizi asla yanıltmasın. Bunların derdi ne sizlersiniz, ne de ülkemiz. Kendi kısır çıkar hesaplarının yükünü milletimizin omuzuna yıkma peşinde olanlara bugüne kadar meydanı bırakmadık. Bırakmayacağız. Kimsenin değil kendi oyun planımızı takip ederek hem özgürlüğümüze sahip çıkacağız hem refahımızı artıracağız. Sahte yüzlerin sahte söylemlerin sahte duruşların maskelerini birer birer indireceğiz. Kendi ikballerini bu ülkenin 85 milyon vatandaşın felaketine bağlayanların hesaplarını tepe taklak edeceğiz. Türkiye Yüzyılını sizlerle beraber yükseltecek, sizlerle beraber zirveye taşıyacağız. Çünkü biz hep birlikte Türkiye’yiz. Biz maalesef güzelim yolları yaparız ama HDP’si ve diğerleri sadece laf üretirler, laf. Farkımız bu. Onlar Kandil’e yol ararlar, biz halkımıza modern yollar yaparız. Farkımız bu. Biz hep birlikte Türkiye’yiz derken, Türkiye Yüzyılını birlikte inşa edeceğiz derken, birileri gibi istismar yapmıyoruz. Hayatımızın her alanında olduğu gibi bugün de bütün yolları gençlerimizle birlikte yürüyor, her mücadelemizi onlarla birlikte yürütüyoruz. Ben gencim, niye çünkü gençlerle beraberim. Sizinle beraber yol yürüyenlerin ihtiyarlaması mümkün değil. Beraberiz, biriz, kardeşiz hep birlikte Türkiye’yiz. Nereye gidersek gidelim özellikle gençlerimizle bir araya gelmeye gayret ediyoruz. Çünkü bir Diyarbakır’ın ciğeri, cartlak kebabı, meftunesi varken birileri gibi FETÖ’cülerle benzin istasyonlarında hamburger yemenin, kapalı kapılar ardında iş çevirmenin derdinde değiliz. Sadece son 2 yılda 15 farklı şehrimizde 25 buluşma gerçekleştirerek her kesimden her yaştan her eğitim kademesinden gençlerimizle hep sohbet ettik. Hep güzel vakit geçirdik. Diyarbakır’a geçtiğimiz yıl yaptığımız ziyarette de gençlerimizle bir araya gelmiştik. 2023 seçimlerinde ilk defa oy kullanacak, toplamda 6 milyonun üzerinde sadece Diyarbakır’da 172 bine yakın gencimiz var. Dolayısıyla biz bu buluşmalarla aynı zamanda gençlerimizle ortak geleceğimizi şekillendiriyoruz. Yıllarca terör örgütlerinin baskısı altında insanların güvenliklerinden endişe duyarak yaşadıkları Diyarbakır artık geride kaldı. Diyarbakır şairin ‘bunlar engerekler ve çıyanlardır. Bunlar aşımıza ekmeğimize göz koyanlardır’ diyerek tarif ettiği eşkıyalardan kurtuldukça özünü yeniden bulmuştur. Hamdolsun bugün gündüzüyle gecesiyle huzur dolu bir Diyarbakır var. Surların camilerin kiliselerin taş binaların buram buram tarih kokan silüetleri belirgin hale gelmiştir.”