Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözlerine sert tepki gösterdi.

Partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İçimizdeki mandacılara rağmen dış politikamızı güçlendirdik. Hayata geçirdiğimiz reformlarla sessiz bir devrime imza attık.” dedi. Erdoğan, konuşmasında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na da sert tepki gösterdi.

Partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İçimizdeki mandacılara rağmen dış politikamızı güçlendirdik. Hayata geçirdiğimiz reformlarla sessiz bir devrime imza attık.” dedi. Erdoğan, konuşmasında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na da sert tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’ndeki Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Kurucu değerlerimizden, bizi biz yapan prensiplerden taviz vermeden yolculuğumuzu sürdürdük. İçimizdeki mandacılara rağmen dış politikamızı güçlendirdik. Hayata geçirdiğimiz reformlarla sessiz bir devrime imza attık. Yasakçılara rağmen milletimizin özgürlük alanını genişlettik.

KAST SİSTEMİNE BİZ SON VERDİK

Türkiye bizim dönemimizde sadece prangalarını kırmadı aynı zamanda kast düzeninden de kurtuldu. Kadınlarımızın başörtülü-başörtüsüz diye ayrımcılığa uğradığı kast sistemine biz son verdik.

BÜYÜMESİNİ SÜRDÜREN BİR TÜRKİYE VAR

Bugün, milli menfaatlerini Birleşmiş Milletler ve NATO dahil her zeminde korkusuzca savunan, netice alan, diplomasisi etkili bir Türkiye var. IMF kapılarında borç dilenen değil örnek olan bir Türkiye var. Bugün en zor şartlarda bile büyümesini sürdürerek herkesin önüne geçen bir Türkiye var.

TÜM YOL ARKADAŞLARIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Hiç şüphesiz bu başarıların tamamı hepimizin eseridir. Elbette bu başarıda 21 yılda girdiğimiz her seçimde bizden desteğini esirgemeyen milletimizin çok emeği var. Buralara nerelerden ve nasıl geldiğimizi, omuzlarımızdaki yükün ne kadar ağır olduğunu bir an olsun unutmamalıyız. Partimizin kuruluşundan itibaren, tüm yol arkadaşlarıma buradan teşekkür ediyorum.

CHP ZİHNİYETİ YERİNDE SAYMAYI SÜRDÜRÜYOR

Yaşanan onca değişime rağmen millete tepeden bakan CHP zihniyeti yerinde saymayı sürdürüyor. CHP ve yandaşları kendilerini yenilememekte ısrar ediyor. Bu ülkenin en büyük açığı yerli ve muhalefet açığıdır. Türkiye’yi ve demokrasisini bekleyen asıl tehlike rövanşist yaklaşımlarıdır. Girdikleri her seçimde darbe yiyenler FETÖ’cü alçaklardan bile medet ummuşlardır.

OYNANAN OYUN DEĞİŞMİYOR

Meşrep tartışmaları medya ve sosyal medya üzerinden yeniden alevlendirilmeye çalışılıyor. Adli vakalar tıpkı 80 öncesinde olduğu gibi insanlarımızı birbirine kışkırtmanın vasıtası haline getiriliyor. Polisimizin tüm yönleriyle açığa çıkardığı vakalar insanları kışkırtmak için kullanılıyor. Provokasyon aracı olarak kullanılıyor. Bürokratlar Bay Kemal tarafından çok açık, net tehdit ediliyor. Zaman değişse de aktörler değişse de oynanan oyun değişmiyor. Yaşanan her hadise faşist yüzlerini açıkça gösteriyor. Tüm bunlar ortadayken siyasi hırsları sebebiyle muhalefetin yıkım masasında garnitür olarak yer almakta hiçbir beis görmeyenleri milletimizin takdirine havale ediyoruz.

ÇORUM MİTİNGİNE 50 BİN KİŞİ KATILDI

Çorum’da 50 bin kişinin katılımıyla muhteşem bir mitingi gerçekleştirdik. Oradan Hacı Bektaş’a gittik. Orada da 10-15 bin kişi bizim programa iştirak ettiler.