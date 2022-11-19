Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşinin ölümü dolayısıyla taziye mesajı yolladı.

Kocaeli’nin Derince ilçesinde yaşayan ve rahaksızlığı nedeniyle geçen ay Kocaeli Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Celal Kılıçdaroğlu, yaklaşık 2 haftalık tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Celal Kılıçdaroğlu, dün saat 22.00 sıralarında oturduğu evde fenalaşınca yakınları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Eve gelen sağlık görevlileri, Celal Kılıçdaroğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Evde yapılan işlemlerin ardından Celal Kılıçdaroğlu’nun cenazesi aile üyeleri tarafından Kocaeli Kent Mezarlığı morguna getirildi. Celal Kılıçdaroğlu’nun kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

ERDOĞAN’DAN TAZİYE MESAJI

Celal Kılıçdaroğlu’nun vefatının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye mesajı yayınladı. Erdoğan mesajında şunları söyledi; Kardeşiniz Celal Kılıçdaroğlu’nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Celal Bey’e Allah’tan rahmet, size ve tüm aile üyelerine başsağlığı dilerim.