Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tepki: Cahilliği ile baş başa bırakıyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu TOGG konusunda eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu eleştirerek ”Togg’un fabrika açılışına gelmeyip 10 bin kilometre öteye hamburger yemeye giden vizontele muhalefetini kendi cahilliği ile baş başa bırakıyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da ”Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni”nde konuştu.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

”Özellikle savunma sanayiinde Türkiye şampiyonlar ligine yükselmiştir. 20 yıl gibi kısa bir sürede büyük bir başarı hikayesi yazdık. Toplam 248 milyon dolar savunma sanayii ihracatı yapabiliyorken, inşallah bu sene 4 milyar doları aşacağına inanıyorum. Bundan 20 yıl önce savunma sanayisinde faaliyet gösteren firma sayımız 56 iken bugün aynı alanda 1600’den fazla firmamız bulunuyor. Savunma projelerimizin bütçesini yaklaşık 5,5 milyar dolardan, ihale süreci devam edenlerle birlikte 75 milyar doların üzerine çıkardık.

”KARADENİZ’DE KEŞFETTİĞİMİZ DOĞALGAZ İLE YENİ BİR DÖNEMİ BAŞLATTIK”

THY bugün yolcu sayısında rekordan rekora koşuyor. THY sektördeki öncü rolünü günden güne tahkim ediyor. Karadeniz’de keşfettiğimiz 540 milyar metreküp doğalgaz ile yeni bir dönemi başlattık. Son dönemde petrolle ilgili çeşitli illerimizden müjdeli haberler geliyor. 29 Ekim’de T