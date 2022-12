Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na yabancı danışman tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun yabancı danışmanı Jeremy Rifkin konusunda açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Jeremy Rifkin ile ilgili Samsun’daki toplu açılış töreninde dikkat çeken açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle; En son eylül ayında TEKNOFEST için geldiğimiz Samsun’a bir kaç aylık ayrılığa rağmen hasret kaldık. Bugün Samsun’da hem sizlerle hasret gidermek hem de tamamlanan yatırımların resmi açılışı için bir aradayız. Şu katılıma bak, aldığım resmi rakam hamdolsun 100 bini yakaladı.

Buraya gelirken, girerken Samsun yine başba coşkuluydu. Havalimanından buraya zaten cadde boyu Allah razı olsun Samsunlu kardeşlerimizle el ele gönül gönüleydik.

Bugün bir başka önemli adım Asarcık-Kavak yolunun 25 km’lik kesimini ve Havza Tarihi Kurt Köprüsü yolunu hizmete sunuyoruz. Laf değil icraat icraat. Eğitimde yatırım tutarı 817 milyon lirayı bulan anaokulundan liseye her kademede 799 derslik 9 atölye ve 400 kişilik pansiyondan oluşan 66 projeyi bugün resmen açıyoruz. 19 Mayıs Üniversitesi’nin mühendislik fakültesinin ek binası ile sağlık uygulama ve araştırma merkezi, yoğun bakım ünitesinin de yer aldığı 213 milyon liralık yatırımın açılışını yapıyoruz.

19 Mayıs Üniversitesi’nin Mühendislik Fakültesi ek binasının da aralarında olduğu 213 milyon liralık yatırımın açılışını yapıyoruz. Toplam yatırım bedeli 5 milyar 880 milyon lirayı geçen 244 ayrı projenin resmi açılışını yaparak Samsun’un gelişmesi, büyümesi, kalkınması konusunda yeni bir adımı daha atıyoruz. Burası İstikbalimizin adımının atıldığı yer. Tüm Samsunlulara hayırlı olmasını diliyorum. Elbette Samsun’a yaptığımız yatırımlar bunlardan ibaret değil. Ne diyor Samsun’un evladı Orhan Gencebay; Mevsim bahar olunca… Aşk gönüle dolunca… Sevenler kavuşunca… Yaşamak ne güzel…

Son 20 yılda Samsun’a 56 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Samsun için 6 millet bahçesi prjemiz bulunuyor. 120 kilometreden aldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 312 kilometreye ulaştırdık.

SAMSUN’A YAPILAN YATIRIMLAR

Son 20 yılda şehrimize 56 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Sanayiden tarıma her alanda ülkemizin lokomotif şehirlerinden biri olacağına inanıyorum. 2023’te bu lokomotif vagonları çekmeye hazır mı? Şehrimizi nasıl büyütüp geliştirdiysek bundan sonra her hayalinizi biz gerçeğe dönüştüreceğiz. Biz birliğimize, beraberliğimize sıkı sıkıya sahip çıkalım. Son 20 yıldır olduğu gibi 2023’te de aramıza kimseyi sokmayalım. Bugüne kadar girdiğimiz her mücadelede yanımızda olan Samsun’un 2023’te de tercihini bizden yana kullanacağından ben şüphe duymuyorum. Türkiye Yüzyılını birlikte inşa etmeye, 2023’te güvenlik, huzurlu, müreffeh Türkiye’nin yolunu bir kez daha açmaya hazır mıyız? En değerli miras olan 2053 vizyonuna sahip çıkmaya hazır mıyız? Dışarıda Türkiye düşmanlarını içeride olanların maşalarının heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakmaya hazır mıyız? Samsun’a böylesi yakışır.