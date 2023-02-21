Erdoğan’dan Kızılay tepkisi: Böyle vicdansızlık olur mu?

Osmaniye’de konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılay’a yönelik eleştirilere tepki gösterdi.

Osmaniye’de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Deprem anından itibaren tüm imkanları seferber ettik.” dedi. Kızılay’a yönelik eleştirilere de yanıt veren Erdoğan, “Günde 2.5 milyon insana bu Kızılay yemeğini ulaştırıyor, böyle vicdansızlık olur mu?” ifadelerini kullandı. Kentsel dönüşümün olmazsa olmaz olduğunu belirten Erdoğan, “Gerekirse tüm yasal altyapıyı oluşturup ona göre adım atacağız.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli incelemelerde bulunmak üzere depremin vurduğu Osmaniye’ye gitti.

Erdoğan’ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

“Yüreğime düşen ateşi anlatmakta kelimeler yetmez. Dünkü depreme Kahramanmaraş’ta yakalandık. Bu depremde de kayıplarımız oldu. Enkaz kaldırma çalışmalarında sona geldikçe acımızla beraber kayıplarımızın sayısı da artıyor. Deprem bölgesinde kayıplarımız 41 bini geçerken 115 bin insanımız yaralı olarak kurtarıldı.

Bilim insanları 6 Şubat Pazartesi maruz kaldığımız felaketi karada meydana gelen en şiddetli deprem olarak tarif ediyorlar. Üçüncü günü ve sonrasında yaptığımız ziyaretlerde yıkımın şiddetini bizzat yerinde gördük. Dün Hatay ve Kahramanmaraş’ı tekrar ziyaret ettik. Birileri önemsizleştirmek istese de insanlık tarihinin en büyük afetlerinden biriyle karşı karşıya olduğumuz gerçektir.

“GÖZLERİ KÖR, KULAKLARI SAĞIR”

Devlet ve millet olarak yaraları sarmaya çalışıyoruz. Depremin etkilediği bölgenin genişliği ve kış koşulları ilk etapta çalışmalarımızı zorlaştırsa da tüm imkanlarımızı seferber ettik. Afet bölgesine 13 bin iş makinesi sevk ettik. Ana muhalefetin başındaki ve yanındakiler devlet yok diyorlarsa da bunların gören gözü kör, duyan kulağı sağır kalpleri mühürlenmiş. İlk günden itibaren devlet 11 ilimizde yerini almıştır.