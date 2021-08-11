Erdoğan’dan kritik görüşmeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili, Cibuti Cumhurbaşkanı Guelleh ve Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari ile görüştü.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Gürcistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, görüşmede, orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili’ye yangınla mücadelede gösterdiği dayanışma için teşekkür etti. Erdoğan, Türkiye ile Gürcistan’ın bölgede ortaya çıkan yeni fırsatları değerlendirmek suretiyle ortak enerji ve ulaştırma projeleri üzerinde çalışabileceğini belirtti. Erdoğan, dün ayrıca Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Senegal ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Sall’e, gösterdiği dayanışma için teşekkür etti. Erdoğan, Türkiye’nin Senegal’in salgınla mücadelesine olan desteğini sürdürdüğünü belirtti.

Erdoğan, Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh ve Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile de ayrı ayrı telefonda görüştü. Görüşmelerde, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.