Erdoğan’dan kritik görüşmeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. Dünya Göçebe Oyunları Açılış Programı’nın ardından göçebe çadırında Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgız ve KKTC’li mevkidaşlarıyla görüştü
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’la da görüşen Erdoğan, Kazakistan Meclis Başkanı Yerlan Koşanov’u kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgız ve KKTC’li mevkidaşlarıyla görüştü
Kırgızistan Etnospor Derneği Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Eş Başkanı Nurmuhammed Minbaev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kırgızistan’dan getirilen atı hediye etti.