Erdoğan’dan kritik görüşmeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moğolistan Ulusal Büyük Kuralı Başkanı ve Dünya Süryani Katolik Patriği ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moğolistan Ulusal Büyük Kuralı (Meclisi) Başkanı Gombojav, Dünya Süryani Katolik Patriği Mor İgnatius Yusuf III. Yunan ve beraberindeki heyet ile görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moğolistan Ulusal Büyük Kuralı (Meclisi) Başkanı Zandanshatar Gombojav’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabul basına kapalı olarak gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, Dünya Süryani Katolik Patriği Mor İgnatius Yusuf III. Yunan ile beraberindeki heyeti kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.