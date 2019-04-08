Erdoğan’dan kritik seçim açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı’nda seçm sonuçlarına dair konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle;

PUTİN İLE GÖRÜŞME

Rusya ile iş birliğimiz artarak, güçlenerek devam ediyor. Putin ile ocak ayından bu yana 3. defa bir araya geleceğiz. Suriye başta olmak üzere bölgesel meseleleri ele alacağız. Ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıl yüzde 15 artışla 26 milyara ulaşmış bulunuyor. Ancak bu rakamın çok daha üst düzeyde olacağına inanıyoruz.

Vize serbestisi konusu da gündemde.

OPERASYON MESAJI

Bütün hazırlıklarımız yapılmış durumda. Herşeyiyle hazır durumdayız. O sır cümle masada. Bir gece ansızın gelmesi gereken yere gelebiliriz. Ele alacağımız konulardır.

NETANYAHU’NUN BATI ŞERİA AÇIKLAMASI

Netanyahu’nun yaptığı her iş uluslararası hukuka aykırıdır. Tabi Amerika’yı arkalarına almak suretiyle bu adımları atmışlardır.

Yarın İsrail’de yapılacak seçim öncesi böyle bir adımın atılması ve Ortadoğu’ya karanlık gelecek hazırlaması kabul edilebilir bir şey değildir. Bunu da ayrıca görüşeceğiz. Kesinlikle Batı Şeria Filistinlilerin topraklarıdır. Bizler bugüne kadar nasıl Filistinlilerin yanında yer aldıysak bundan sonra da öyle devam edecek.

SEÇİM İTİRAZLARI

Usulsüzlükler neredeyse bazısı değil tamamı usulsüz.