Erdoğan’dan Macron’a: Paraları yok, seni aldatıyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’u Yunanistan konusunda uyardı.

İtalya’da G20 Liderler Zirvesi’ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dönüşte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Yunanistan’ın Fransa’dan aldığı Rafale uçaklarıyla ilgili Macron’a, ‘Bak seni aldatıyorlar. Bunların parası falan yok. Sadece Batı’ya 400 milyar avro borcu olduğunu biliyorum’ dediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya ziyareti dönüşü uçakta aralarında Milliyet gazetesi yazarı Özay Şendir’in de bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yunanistan ve Fransa arasında yapılan Rafale uçak ve fırkateyn alımlarıyla ilgili soruya yanıt veren Erdoğan, “Sayın Biden’a da Macron’a da bu konuyu söyledik. Dedik ki bu Dedeağaç olayı nedir? Burada böyle bir üssün kurulması bizi, halkımızı ciddi manada rahatsız ediyor. Bununla ilgili olarak da Macron sahiplenemedi ve Rafale ile ilgili de “Onların parası var” dedi. Dedim ki “Bak seni aldatıyorlar. Bunların parası falan yok. Sadece Batı’ya 400 milyar avro borcu olduğunu biliyorum.” “Paraları var” dedi. Her şey para! Tabi bir de üs meselesi var. Ama bu gelişmelerle ilgili bizim bütün derdimiz Türkiye olarak biz güçlü olacağız.” ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Roma’daki G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmüştü. Görüşmenin 50 dakika sürdüğü açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü. Zirvenin yapıldığı Nuvola Kongre Merkezi’ndeki basına kapalı görüşme 30 dakika sürdü. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu.

Almanya tarafında ise Başbakan Merkel’in görüşmeye davet ettiği, Almanya’da yeni koalisyon hükümetini kurmak için müzakerelerini sürdüren Olaf Scholz da yer aldı.