Erdoğan’dan madendeki patlama hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Bartın’ın Amasra kentindeki madendeki patlama hakkında açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Bartın’ımızda meydana gelen maden kazası sonrası derhâl başlatılan çalışmalar birçok kuruluşumuzun ve sahadaki bakanlarımızın katılımıyla, aralıksız şekilde sürmektedir. Kaybettiğimiz madenci kardeşlerimizin aileleri, evlatları emanetlerimizdir.

Can kayıplarını telafi edemesek de, vefat eden kardeşlerimizi geri getiremesek de en küçük mağduriyete dahi izin vermeyecek, ailelerimize sahip çıkacağız.

Adli makamlarımız canımızı, ciğerimizi yakan bu elim hadiseyi tüm boyutlarıyla soruşturacak, en ufak bir ihmali dahi karşılıksız bırakmayacaktır.

Ben de birazdan Bartın’a doğru yola çıkacak ve tüm çalışmalara yerinde vaziyet edeceğim. Bir kez daha hayatını kaybeden maden işçisi kardeşlerime Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Bartın’ın yanı sıra bazıları İstanbul’a ulaştırılan yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ülkemizin, milletimizin başı sağ olsun.

BAKANLARDAN SON DURUM AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin maden kazasına ilişkin son durumu açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: “Bartın’daki maden faciasında can kaybı 40’a ulaştı. 40 şehidimizi burada çıkarıp hastanelere ulaştırdık. 110 madencimizden 58 madencimizde kurtulmuş oldu. 1 madencimizle ilgili bir belirsizliğimiz var. Arama kurtarma çalışmaları. Belirsizliğin ortadan kaldırılmasın yönelik çalışmalar devam ediyor.

“OLAYIN SORUŞTURMASIYLA İLGİLİ GEREKLİ ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR”

40 madencimizin kimliği belirlendi. Biraz sonrada geri kalan 14 şehidimizin kimliği kamuoyu ile paylaşacağız. Burada çalışmaların başından itibaren ailelerde birlikte hareket etti. Burada mesai arkadaşlarının büyük acıları oldu. Allah hem milletimize hem ailelerine hem mesai arkadaşlarına hem de ülkemize sabır versin. Baş sağlığı diliyoruz. Bu olayın başından itibaren başsavcımız bütün yargı mekanizması. Gece sabaha kadar olayın soruşturmasıyla ilgili gerekli bütün çalışmayı yürütüyorlar.”

“BU OLAY 350 METRE AŞAĞIDA OLDU”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Şu anda aşağıda ekiplerimiz gerekli kontrolleri yapıyorlar. Bir arkadaşımızı da arama çalışmalarımız devam ediyor. Dün akşam kısmen bir yangın olduğunu söylemiştik. Sabah saatlerinde ekiplerimiz giderek 14 arkadaşımızı o bölgeden çıkardılar.

Bu olay 350 metre aşağıda oldu. Bir 2 bin 500 metrede uzaktayız. Bizim için bir üzüntülü taraf da daha 3 hafta önce burada biz TÜRK-İŞ Başkanımızla birlikteydik. Helalleştik. Ama arkasını getiremedik. İnşallah böyle acıları Rabbim bize yaşatmaz.”

‘MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN’

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise, “Milletimizin acısı, madencilerimizin acısı büyük. Emekçilerimizin böyle bir acıyla, onların yanında olmak üzün verici bir şey. Milletimizin başı sağ olsun.” açıklamasını yaptı.