Erdoğan’dan Maduro’ya: Yanındayız

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya sahip çıktı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Venezuela’da Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüştü. Görüşme sonrası Venezuela Devlet Başkanı Maduro tarafından, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, "El Libertador" nişanı ve Simon Bolivar'ın kılıcının replikası takdim edildi. ( Cem Öksüz - Anadolu Ajansı )

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro’yı arayarak ‘Maduro kardelim! Dik dur, yanındayız’ ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Venezuela’da Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’nun kendisini “geçici devlet başkanı” ilan etmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Kalın, paylaşımda şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanımız, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu arayarak Türkiye’nin desteğini ifade etti ve ‘Maduro kardeşim! Dik dur, yanındayız’ dedi. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın liderliğinde bütün darbe girişimlerine karşı ilkeli duruşunu koruyacaktır.”

Kalın, mesajının sonunda “#WeAreMADURO” etiketine de yer verdi.

HÜRRİYET