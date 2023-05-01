Erdoğan: Memurlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da yaptığı konuşmada memurun enflasyona ezdirilmeyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Memur-Sen Konfederasyonu’nun değerli yöneticileri, kıymetli gençler, hanımfendiler beyfendiler sizleri hürmetle selamlıyorum. Ülkemizin dört bir yanında emek mücadelesi veren kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum.

Sizlerle birlikte tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum. Memur-Sen camiasıyla bir araya gelmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum.

Polis memuru Özgür Barçın evladımıza ve Resul Barutçu evladımıza Allah’tan rahmet diliyorum.

Tüm kamu personelimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu vesile ile Memur-Sen kurucusu Mehmet Akif İnan’ı rahmetle yad ediyorum.

Kuruluşundan bugüne geçen 28 yıllık dönemde Memur-Sen daima tavrını haktan, adaletten ve demokratik değerlerden yana koymuştur.