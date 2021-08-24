Erdoğan’dan memur zammı için açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur zammı hakkında açıklama yaptı ve en düşük memur maaşının 4 bin 348 TL’den 5 bin 700 TL’ye yükseltildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası rezervlerinin 109 milyar dolar seviyesinde olduğunu ve süreci tamamlanan işlemlerle önümüzdeki günlerde 115 milyar doların üzerine çıkacağını açıkladı. En düşük memur maaşının 4 bin 348 liradan 5 bin 700 liraya yükseltildiğini belirten Erdoğan, ”Kamu işçilerimizden sonra memurlarımızı da enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirdik” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu.

Ekonomiye ilişkin önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası rezervinin 109 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Erdoğan, göreve geldiklerinde Türkiye’nin yıllık ortalama büyüme oranının yüzde 1’in altında olduğunu belirterek bunu yüzde 5,1’e getirdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı, önümüzdeki günlerde Karadeniz’de selden etkilenen bölgelerle Antalya ve Muğla’da yangının etkilediği bölgelerde inceleme yapacağını da belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

”Türkiye bölgesinde egemenlik haklarını gerçek anlamda kullanabilen az sayıdaki ülkelerden biri. Bazen birileri ’19 yılda ne yaptınız?’ diyecek cüreti gösterebiliyorlar. Bu tür ithamlara vereceğimiz en güzel cevap 19 yılda yaptıklarımızı anlatmaktır. Cari açığı 2019’da fazlaya dönüştürmeyi başarmıştık, yakında yeniden aynı tabloyu göreceğiz.

”MERKEZ BANKASI REZERVLERİMİZ 109 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNDEDİR”

Türkiye’nin yıllık ortalama büyüme oranını yüzde 1’in altında aldık yüzde 5,1 seviyesine getirdik. Merkez Bankası rezervlerimiz şu an 109 milyar dolar seviyesindedir. Süreci tamamlanan işlemlerle önümüzdeki günlerde 115 milyar doların üzerine çıkacak.

”MİLLİ GELİRİMİZİ EN KISA SÜREDE TRİLYON DOLARIN ÜZERİNE ÇIKARACAĞIZ”

Dövizdeki dalgalanma başta olmak üzere yaşadığımız hadiseler sebebiyle bir miktar düşen milli gelirimizi en kısa sürede trilyon doların üzerine çıkaracağız.

”HAVALİMANI SAYIMIZI 26’DAN 56’YA ÇIKARDIK”

Eğitimde derslik sayımızı 343 binden aldık 620 binin üzerine çıkardık. 22 bin yatak kapasiteli 17 şehir hastanemizle sağlıkta hizmet kalitesini artırdık. Düzensiz göçle daha etkin mücadele için 25 Geri Gönderme Merkezi oluşturduk. 26’dan aldığımız havalimanı sayımızı 19 yılda 56’ya çıkardık. 19 yılda çiftçilerimize 165 milyar lira tutarında destek verdik. Türkiye, insansız hava araçları başta olmak üzere pek çok alanda dünyanın sayılı savunma sanayi üreticisi ve ihracatçısı ülkeleri arasına girmiştir.

”2023’TE KENDİ OTOMOBİLİMİZİ YOLLARDA GÖRECEĞİZ”

Yerli otomobilimizin üretim süreci planlandığı şekilde yürüyor. İnşallah 2023’te kendi otomobilimizi yollarda göreceğiz.

”EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 5 BİN 700 LİRAYA YÜKSELMİŞTİR”

Kamu çalışanlarına yönelik toplu sözleşmenin hayırlı olmasını diliyorum. En düşük memur maaşı 4 bin 348 liradan 5 bin 700 liraya yükselmiştir. Okul öncesi ve sınıf öğretmenlerine haftada 2 saat ilave ek ders imkanı sağlanmıştır. 2022-2023 yılları için memur maaşlarındaki artış oranı ortalama yüzde 31,2 ve miktar olarak bin 352 lira olarak gerçekleşmiştir. Kamu işçilerimizden sonra memurlarımızı da enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirdik.

”KÜLLERİNDEN ORMANLARIMIZIN DOĞDUĞUNU GÖRECEĞİZ”

Genel bir küresel felaketle karşı karşıya olduğumuz bir gerçektir. Eşi benzeri görülmemiş yangınların izlerini silmekte kararlıyız. Allah’ın izniyle bu devlet güçlü, bu millet güçlü ve biz bunu başaracağız. Adeta küllerinden ormanlarımızın doğduğunu göreceğiz. Geniş ölçekli bir heyetle arkadaşlarımızı Doğu, Batı Karadeniz ve güneyde çalışma yapmak üzere görevlendirmeleri dün gerçekleştirdik. Afetlerin başından itibaren devlet olarak halkın yanında olduk.

”HER SAHADA OLMALIYIZ”

Haziran 2023’e kadar gece gündüz çalışmamız gerekiyor. Her sahada olmalıyız. Ahlat’a yarın gidiyoruz. Malazgirt oralardayız. Ahlat’ta büyükçe bir yeri devlet olarak aldık orayı devletimize kazandırıyoruz. Alparslan’ın yola çıktığı gibi, Devlet Bey’le beraber Ahlat’ta törenlerimizi yapacağız. Malazgirt’ten döndükten sonra Doğu Karadeniz’den programlarımızı devam ettireceğiz. Ardından Kastamonu, Sinop ve Bartın’ı ziyaret edeceğiz, ardından Muğla ve Antalya’ya gideceğiz. Sembolik olarak bitirilen evler var belki bu evlerin açılışlarını yapacağız.”