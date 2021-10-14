Erdoğan’dan Merkez Bankası Başkanı ile kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüşme gerçekleştirdi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; TCMB’de iki başkan yardımcısı ile bir Para Politikası Kurulu üyesi görevden alındı, iki yeni atama yapıldı. Buna göre; Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Tümen, Başkan Yardımcısı Dr. Uğur Namık Küçük ve Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevlerinden alındı.

Kararla, Başkan Yardımcılığına Taha Çakmak, Para Politikası Kurulu Üyeliği’ne ise Prof Dr. Yusuf Tuna atandı.