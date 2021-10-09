Erdoğan’dan Mete Gazoz’a telefon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli gururumuz Mete Gazoz’u arayarak taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anneannesinin kaybeden olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz’u telefonla arayarak taziyelerini iletti.
Sakarya’da iki gün önce olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz’un, 76 yaşındaki anneannesi yolun karşısına geçmek istediği esnada otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan milli okçu Mete Gazoz’u telefonla arayarak taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhume Zarife Tahmaz’a Allah’tan rahmet dileyerek, ailesine ve yakınlarına başsağlığı temennisinde bulundu.Erdoğan, merhume Zarife Tahmaz’a Allah’tan rahmet dileyerek, ailesine ve yakınlarına başsağlığı temennisinde bulundu.