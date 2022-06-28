Erdoğan’dan Miçotakis’e: O iş bitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in açıklamalarına tepki gösterdi.

İspanya’ya hareketi öncesinde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sabah ABD Başkanı Biden ile bir görüşme yaptığını söyledi. Yunanistan Başbakanı Miçotakis’e de tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İkili görüşme yapmam mümkün değil, bitti o iş.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid’de 28-30 Haziran’da gerçekleştirilecek ‘NATO Devlet ve Hükumet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere İspanya’ya hareketinden önce Esenboğa Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, NATO Devlet ve Hükumet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere Madrid’e hareket edeceklerini belirterek, zirvenin Ukrayna’daki savaşın devam ettiği kritik dönemde gerçekleşeceğine vurgu yaptı. Erdoğan, “Madrid’de NATO’nun Avrupa Atlantik coğrafyasının güvenliği bakımından oynadığı asli rol teyit edilecek. Zirve aynı zamanda ittifakın kendini değişen güvenlik ortamına adapte etmesi bakımından önemli bir kilometre taşı olacaktır. Bu anlamda NATO’ya önümüzdeki vadede yön verecek yeni stratejik konsept kabul edilecek. Zirve oturumlarında Ukrayna savaşını, ittifaka yansımalarını, NATO’nun caydırıcılık ve savunma gayretlerini, terörizmle mücadele başta olmak üzere güneyden neşet eden tehdit ve meydan okumaları ele alacağız. Zirveden temel beklentimiz ittifak dayanışmasının koşulsuz bir şekilde ortaya koyulmasıdır. Müttefiklerimizden terörizmin tüm tür ve tezahürleriyle mücadelede ayrım yapmamalarını, bir müttefike yönelik tehdidin aslında NATO’nun geneline yönelik tehdit anlamına geldiğini görmelerini bekliyoruz” diye konuştu.

‘TÜRKİYE’NİN ENDİŞELERİNİ DİKKATE ALMAK ZORUNDALAR’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik süreçlerine ilişkin “İsveç ve Finlandiya’nın üyelik başvurularının ardından yaşanan süreç, tabiatıyla zirve bağlamında öne çıkan konulardan biri olacaktır. Bu hususa dair yaklaşımımız artık herkesin malumudur. En başından beri Türkiye’nin hayati çıkarlarını tehdit eden PKK’nın ve PYD/YPG’nin başta olmak üzere her türlü uzantısının bu ülkelerde rahatça hareket etmelerine mani olunmasına yönelik beklentimizi vurguluyoruz. Bu haklı tutumumuzu zirve vesilesiyle bir kere daha açıkça anlatacağım. İkili görüşmelerimde de bu konu gündemde olacak. Bugün Madrid’e gittiğimizde İsveç Başbakanı ve Finlandiya Cumhurbaşkanı ile Genel Sekreter’in de katılacağı bir dörtlü zirve gerçekleştireceğiz. NATO üyeliği çeşitli sorumlulukları da beraberinde getiriyor. İsveç ve Finlandiya NATO’ya üye olacaklarsa ittifakın 70 yıllık mensubu Türkiye’nin güvenlik endişelerini dikkate almak zorundalar. Bunun aksi düşünülemez” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna’daki savaşın sona ermesi için iki tarafla da temas halinde olduklarını kaydederek, “Zirvede müttefiklerin Ukrayna’ya desteği sürerken, NATO’nun çözüm yolunda bir vizyon ortaya koyması gerektiğini de vurgulayacağım. Türkiye, NATO misyon ve harekatlarına en fazla katkı yapan ilk 5 müttefikten biri olarak üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirmektedir. Karada, denizde ve havada en ileri teknolojilerden de yararlanarak ittifaka ciddi kuvvet ve yetenek sağlıyoruz. Aynı zamanda NATO’nun sınırları da olan güney hududumuzun ötesinde terörizmin ve Suriye başta olmak üzere göç hareketlerinin önlenmesinde kritik roller üstlenen bir ülkeyiz. Tehditlerin çeşitlenerek arttığı bu dönemde de müttefiklerimizle birlikte Madrid’de ittifaka verdiğimiz önemi teyit edeceğiz. Zirve marjında bazı müttefik ülke, devlet ve hükumet başkanlarıyla ikili görüşmeler de yapacağım. Bu görüşmelerde hem gündemimizdeki ikili meseleleri hem NATO bünyesindeki iş birliğimizi hem de küresel gündemi özellikle değerlendireceğiz” diye konuştu.

CÜNEYT ARKIN İÇİN TAZİYE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cüneyt Arkın’ın hayatını kaybetmesiyle ilgili de “Bu sabah beyaz perdemizin güçlü isimlerinden Cüneyt Arkın’ı kaybettik. Allah amelince rahmet eylesin ve bütün ailesine, yakınlarına, tüm ülkemizin sanatseverlerine, özellikle şahsım, ailem, milletim adına başsağlığı diliyorum” dedi.

‘SAYIN BİDEN İLE GÖRÜŞME YAPTIK’

Basın mensuplrının sorularını da cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede İsveç ve Finlandiya ile yapılacak görüşmelerden beklentisine ilişkin şunları söyledi:

“Beklemekten öte az önce de ifade ettiğim gibi biz NATO’nun 70 yıllık bir üyesiyiz. Türkiye, rastgele NATO’ya katılmış bir ülke değil dolayısıyla bu sabah Sayın Biden ile de bir görüşme yaptık. Bu akşam veya yarın tekrar bir araya gelme arzusunu ifade etti. Biz de ‘Olabilir’ dedik. Biliyorsunuz dün itibarıyla gerek Sayın İbrahim Kalın beyi gerekse Sedat beyi biz Brüksel’e gönderdik. Onlar zaten ön görüşmeleri orada yaptılar. Gidince yapılan bu görüşmeleri de kendilerinden alacağız. Bu arada da biz dörtlü görüşmeyi Stoltenberg’in riyasetinde tekrar yapacağız. Burada Finlandiya Cumhurbaşkanı öbür taraftan İsveç Başbakanı birlikte bu dörtlü görüşmeyi yapıp hangi noktaya geldiklerini göreceğiz. Biz tabii kuru laf istemiyoruz, biz netice istiyoruz. Artık biz orta sahada top çevirmekten bıktık. Şu an itibarıyla da bunlar laf üretiyorlar, konuşuyorlar, aynı günün akşamı İsveç devlet televizyonunda bakıyorsunuz bu terörist başlarından bir tanesi çıkmış orada söyleşi yapıyor. Bu söyleşide de bize veriyor veriştiriyor. Öbür tarafta ne diyor İsveç yöneticileri; biz şu anda bunları terörist olarak bir taraftan kabul etmiyoruz diyorlar, öbür taraftan Stockholm caddelerinde yürüyüş yapıyorlar, yürüyüşü yaparken İsveç polisinin kontrolü, denetimi bunların üzerinde ve bu şekilde bu yürüyüşler yaptırılıyor.”