Erdoğan’dan müjde üstüne müjde

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, miting için gittiği şehirlerde müjde üstüne müjde veriyor.

Mersin’de konuşma yapan Erdoğan, bu kentte de kendisini dinleyen on binlerce vatandaşlara müjde verdi.

Erdoğan konuşmasında, “Şimdi geldik bir sürprize. Biri Tevfik Sırrı Gür stadyumunun yerinde olmak üzere Mersin’e 2 tane millet bahçesi kazandırmak için çalışmalarımızı başlattık” dedi.

İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Ülkemizde bayrağa tahammülü olmayanlarla ezana tahammülü olmayanlara karşı girdiğimiz bir seçim sürecini yaşıyoruz.

Bayrak düşmanları halen aynı bataklıkta çırpınmaya devam ediyor.

Önceki gün CHP ve HDP öncülüğünde Taksim’de güya kadınlar günü için bir araya gelen bir güruhun ezana ıslaklarla sloganlarla yaptığı saygısızlığı herhalde gördünüz değil mi.

CHP’nin tarihi bu tür hoyratlıklarla doludur. Ama Taksim’deki hadise gerçekten ibretliktir.

Kimi yerde gizli kimi yerde açık ittifak kuruyorlar.

Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge var mı?

Bunların tek ittifakı ezan ve bayrak düşmanlığıdır.

Ezana sahip çıkmayanlar Allah korusun yarın öbür gün düşman kapımıza dayandığında tıpkı 15 Temmuz’da darbecileri alkışladıkları gibi onları da alkışlarlar.

Bayrağımıza göz dikenlere karşı kanımızın son damlasına kadar mücadele etmeyi sürdüreceğiz.

Biz bu ülkenin her rengine her zenginliğine saygılıyız. Bazı değerler var ki bunlara saldıranlara saygı duymamız mümkün değil. Bu ezan ve bayrak düşmanlarıyla sonuna kadar mücadele edeceğiz.

Eğer biz üç beş oy için bunlara göz yumarsak ecdadımızın da evlatlarımızın da yüzlerine bakamayız.

Şimdi geldik bir sürprize. Biri Tevfik Sırrı Gür stadyumunun yerinde olmak üzere Mersin’e 2 tane millet bahçesi kazandırmak için çalışmalarımızı başlattık.